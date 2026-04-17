Η «modern nostalgia» λάμψη της Sabrina Carpenter: Πώς πέτυχε το μακιγιάζ- τάση

Η προετοιμασία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το φεστιβάλ «Coachella» μόνο απλή δεν ήταν.

Η τραγουδίστρια εμφανίζεται για πρώτη φορά ως το «κεντρικό όνομα» ενός θεσμού κι έτσι έδωσε έμφαση μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια — ειδικά στο μακιγιάζ της, που είχε μια ιδιαίτερη, αισθητική που παρέπεμπε σε κούκλα.

Πίσω από το αποτέλεσμα βρισκόταν η επί χρόνια μακιγιέζ της, Καρολίνα Γκονζάλες, η οποία περιέγραψε το κόνσεπτ του μακιγιάζ αυτού τως μια πιο ώριμη εκδοχή της απλής, γλυκιάς και λαμπερής εμφάνισης της pop star.

Όπως εξήγησε, η Kάρπεντερ είχε πάντα έντονη δημιουργικότητα και ξεκάθαρη άποψη — κάτι που πλέον μεταφράζεται σε μια πιο συνειδητοποιημένη εικόνα.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε στο «modern nostalgia», ένα λουκ που συνδυάζει ρετρό αναφορές με σύγχρονη φρεσκάδα.

Και δεν ήταν απλώς μια ιδέα της ομάδας της — η ίδια η Κάρπεντερ έχει άποψη και λόγο από την αρχή μέχρι το τέλος.

«Έρχεται πάντα με τις ιδέες της», αποκάλυψε η Γκονζάλες τονίζοντας πως η τραγουδίστρια ξέρει ακριβώς πώς θέλει να προβάλλεται.

Τα beauty highlights που έκλεψαν την παράσταση

Κεντρικό ρόλο για το μακιγιάζ, έπαιξε το έντονο, «ζωντανό» ρουζ.

Κατά τη διάρκεια του σόου, τα φρεσκαρίσματα και οι νέες παρεμβάσεις ήταν ελάχιστες — όμως η Γκονζάλεζ βρισκόταν σε ετοιμότητα στα παρασκήνια, ειδικά στις αλλαγές κοστουμιών.

Όπως περιέγραψε, η διαδικασία θύμιζε «pit stop» της Formula 1: γρήγορη, έντονη και απόλυτα συντονισμένη.

Στα χείλη, το κόνσεπτ διαφοροποιήθηκε από προηγούμενες εμφανίσεις. Αντί για πιο αποχρώσεις που παραπέμπουν στο χρώμα του βατόμουρου, επέλεξαν ένα πιο σκούρο nude αποτέλεσμα, αναμειγνύοντας προϊόντα για διάρκεια και ένταση.

Το ματ φινίρισμα ήταν στρατηγική επιλογή καθώς πρακτικά το κραγιόν έπρεπε να μείνει στη θέση του, καθόλη τη διάρκεια της εμφάνισης.

Το τελικό αποτέλεσμα; Μια πρόταση μακιγιάζ που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν — αποδεικνύοντας ότι η «modern nostalgia» δεν είναι απλώς τάση, αλλά προσωπική δήλωση στιλ.

(Φωτογραφίες από Youtube)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.