Η Nicola Peltz Beckham υιοθέτησε το «Posh Spice» Bob για το φθινόπωρο

Αυτό το φθινόπωρο είναι γεμάτο ανανεώσεις στα όσον αφορά τα hair looks, και οι αγαπημένες σου διασημότητες δεν αποτελούν εξαίρεση: Η Dua Lipa αποχαιρέτησε το χαρακτηριστικό της cherry hair color και καλωσόρισε την brunette era της, η Kylie Jenner επέλεξε μαύρο χρώμα για τη spooky σεζόν, η Zendaya υιοθέτησε ένα μακρύ, καστανό χτένισμα που θυμίζει τη Cher και τώρα η Nicola Peltz Beckham μπήκε στο παιχνίδι με ένα απροσδόκητη κούρεμα.

Στις 21 Οκτωβρίου, η Peltz Beckham αποκάλυψε, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το νέο hair look που επέλεξε για την φθινοπωρινή σεζόν μέσα απο μια φωτογραφία σε βενζινάδικο, φορώντας αθλητική φόρμα και φανελάκι. Αν δεν το πρόσεχες, θα έμοιαζε με μια απλή, καθημερινή φωτογραφία. Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά, θα παρατηρούσες ότι τον νέο της κομψό bob κουπ ήταν η πραγματική είδηση. Και ως νύφη της Posh Spice, δεν θα περίμενες τίποτα λιγότερο από ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Διαβάστε ακόμα : 8 λόγοι που το μακιγιάζ σου «σπάει» κατά της διάρκεια της ημέρας

Τι παρατήρησαν οι χρήστες του Instagram;

Όσον αφορά το κούρεμα, η Nicola διατήρησε το σκούρο μαύρο χρώμα που είχε το τελευταίο διάστημα και έκοψε τα μαλλιά της λίγο πιο πάνω από τους ώμους. Φαίνεται επίσης ότι έκοψε μερικά layers, με τις μπροστινές τούφες να φτάνουν μέχρι το πηγούνι και τις πιο μακριές να πέφτουν πάνω από τον ώμο. Το νέο της haircut συνδυασμό με το σκούρο χρώμα δίνουν μια edgy και μοντέρνα αίσθηση, ενώ παραμένει εύκολο στο καθημερινό styling. Το όλο look θυμίζει το χαρακτηριστικό καρέ της Victoria Beckham από τις αρχές του 2000.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που το παρατήρησαν: Ένας χρήστης σχολίασε ότι το χτένισμα «φέρνει vibes Posh Spice», ενώ ένας άλλος είπε ότι ήταν η τέλεια επιλογή για το φθινόπωρο, γράφοντας «Yesssssssss, είναι η εποχή του bob».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.