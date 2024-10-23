Το τελευταίο μανικιούρ της Beyoncé κρύβει την πιο γλυκιά λεπτομέρεια

Η τάση του μανικιούρ "sticker book" κάνει θραύση για όσες θέλουν ένα κομψό, αλλά διακριτικό αποτέλεσμα. Η τεχνική αυτή αφορά την προσθήκη διακοσμητικών αυτοκόλλητων ή αντικειμένων στα νύχια, προσφέροντας μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια που μπορούν να υιοθετήσουν ακόμα και όσες δεν αγαπούν τα nail arts. Και η Beyoncé το αποδεικνύει, χρησιμοποιώντας την τάση για να τιμήσει γλυκά τη μητέρα της, Tina Knowles.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Beyoncé έκανε μια διακριτική εμφάνιση στα βραβεία "Γυναίκα της Χρονιάς" του περιοδικού Glamour για να στηρίξει τη μητέρα της. Οι φωτογραφίες της τραγουδίστριας ήταν λίγες, κάτι που βγάζει νόημα, καθώς δεν ήθελε να κλέψει την προσοχή από τη μαμά της. Οι εορτασμοί για τη Tina Knowles συνεχίζονται, σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση της τραγουδίστριας του "Cowboy Cater", όπου τα νέα της νύχια πρωταγωνιστούν.

Το νέο της μανικιούρ έχει συναισθηματική σημασία

Η Beyoncé ανέβασε μια φωτογραφία του μανικιούρ της στο Instagram, και η nail artist της, Miho Okawara Ishimaru, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον λογαριασμό της, δίνοντας όλες τις λεπτομέρειες για το look. Τα στρογγυλεμένα νύχια της Beyoncé έχουν μια βάση σε αποχρώσεις του λευκού με ένα ροζ χρώμιο που λάμπει. Στο μεσαίο δάχτυλό της, υπάρχει ένα χρυσό αυτοκόλλητο που γράφει "mom", τιμώντας τη μητέρα της, Knowles.

Η προσθήκη προσωπικών λεπτομερειών, είτε πρόκειται για την προσαρμογή των αξεσουάρ μας, είτε για τη χρήση αυτοκόλλητων στα νύχια που στέλνουν ένα μήνυμα, έχει γίνει μεγάλη τάση αυτό το φθινόπωρο. Το μανικιούρ της Beyoncé είναι η απόδειξη πώς οι χαριτωμένες λεπτομέρειες στα νύχια μπορούν να μεταφέρουν ένα προσωπικό μήνυμα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν το μανικιούρ ήταν αφιερωμένο στην Knowles ή στην ίδια την Beyoncé (είναι μητέρα τριών παιδιών), αλλά στην ανάρτηση περιλαμβάνονται φωτογραφίες με τη μητέρα της, καθώς και selfies της Beyoncé, όπου υιοθετεί την τάση του "corporate core" με τα ανοιχτόχρωμα ξανθά μαλλιά της. Με χωρίστρα στη μέση, τα πλατινέ μαλλιά της ήταν πλούσια με πανέμορφες κυματιστές μπούκλες, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόσφατο καρέ της. Για το μακιγιάζ της, επέλεξε μαύρες έντονες βλεφαρίδες, ροζ λαμπερά ζυγωματικά και ένα ονειρικό σατινέ κραγιόν σε ροζ απόχρωση.

Είναι μια ωδή στη μητρότητα. Δοκίμασε την τάση και στείλε ένα μήνυμα στους αγαπημένους σου αυτό το φθινόπωρο μέσω των νυχιών σου!

