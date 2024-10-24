Κάθε νέο τατουάζ απαιτεί σοβαρή σκέψη, αλλά ίσως κανένα δεν απαιτεί τόση όσο τα τατουάζ στα χέρια. Βρίσκονται στην πιο ορατή και δύσκολα καλυπτόμενη περιοχή του σώματός σου (εκτός από το πρόσωπο), οπότε τα τατουάζ στα δάχτυλα είναι σημαντικά, αν και είναι γενικά αρκετά διακριτικά. Αν ενδιαφέρεσαι να κάνεις τατουάζ στα δάχτυλά σου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτείς πρώτα.

1. Προσεκτική έρευνα για τον tatto artist

Για οποιοδήποτε νέο τατουάζ, είναι σημαντικό να επιλέξεις έναν επαγγελματία που λειτουργεί σε πιστοποιημένο περιβάλλον. Για τα τατουάζ στα δάχτυλα, χρειάζεσαι έναν καλλιτέχνη που μπορεί να εργάζεται με ακρίβεια σε μικρούς χώρους. Κατά τη διαδικασία έρευνας, αναζήτησε καλλιτέχνες με σαφή εμπειρία σε τατουάζ στα δάχτυλα. Οι ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά μέρη για να ξεκινήσεις.

Όταν ερευνάς έναν καλλιτέχνη, είναι καλό να κοιτάς τόσο τις νέες, όσο και τις παλαιότερες δουλειές του. Είναι προτιμότερο να βρεις κάποιον που ειδικεύεται σε τατουάζ χεριών/δακτύλων.

2. Τα κατάλληλα σχέδια

Αυτή η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για περίπλοκα σχέδια, καθώς δεν υπάρχει χώρος γι' αυτά. Δημοφιλή σχέδια για τα δάχτυλα είναι συνήθως γράμματα ή αριθμοί. Μπορείς να επιλέξεις λεπτές ή έντονες γραμμές. Ένα άλλο δημοφιλές σχέδιο είναι το κομψό διακοσμητικό σχέδιο που μοιάζει σχεδόν με κόσμημα. Είναι καλύτερο να περιορίσεις τα σχέδια στα εξωτερικά μέρη των δακτύλων σου.

Διαβάστε ακόμα : 8 λόγοι που το μακιγιάζ σου «σπάει» κατά της διάρκεια της ημέρας

3. Λάβε υπόψη το κόστος

Τα δάχτυλα δεν παίρνουν με ευκολία μελάνι όπως άλλα μέρη του σώματος και ξεθωριάζουν πιο γρήγορα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται μία φορά. Συνήθως, τα δάχτυλα απαιτούν περισσότερες από μία συνεδρίες. Είναι καλό να προγραμματίσεις τουλάχιστον δύο συνεδρίες για να διασφαλίσεις ότι θα χρειαστείς διορθώσεις.

4. Μπορεί να πονάει πολύ

Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα είναι ανώδυνο. Ο πόνος ενός τατουάζ στο δάχτυλο είναι συνήθως πιο έντονος από άλλες περιοχές, καθώς υπάρχει λιγότερος ιστός μεταξύ του δέρματος και του οστού. Οι γυμνές περιοχές των δακτύλων έχουν υψηλότερη πυκνότητα νεύρων, γεγονός που πιθανόν οδηγεί σε υψηλότερη ένταση πόνου. Σε σύγκριση με πιο κοινές περιοχές τατουάζ, όπως οι βραχίονες, τα χέρια και τα δάχτυλα είναι πιο ευαίσθητα.

5. Ξεθωριάζουν εύκολα

Δεν μπορείς να κρατήσεις τα δάχτυλά σου μακριά από τον ήλιο τόσο εύκολα όσο άλλες περιοχές και αυτό μπορεί να επηρεάσει το πόσο χρώμα θα παραμένει κατά τη διάρκεια της επούλωσης και πόσο γρήγορα ξεθωριάζει. Τα δάχτυλα συνήθως ξεθωριάζουν αρκετά, καθώς το δέρμα είναι πιο παχύ και τα χρησιμοποιείς πολύ συχνά.

Τα τατουάζ στα δάχτυλα μπορούν να είναι πολύ διασκεδαστικά, αλλά πριν κάνεις ένα, πρέπει να είσαι πλήρως ενημερωμένη. Κάνε εκτενή έρευνα για τους καλλιτέχνες και επέλεξε έναν με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτή την περιοχή του σώματος, καθώς και με στυλ που σου ταιριάζει.

Να ξέρεις ότι θα πονάει περισσότερο από άλλες περιοχές και πιθανόν δεν θα επουλωθεί τέλεια. Επιπλέον, θα ξεθωριάσει πιο γρήγορα. Ωστόσο, αν δεν σε πειράζει να κάνεις διορθώσεις κάθε λίγα χρόνια, τα τατουάζ στα δάχτυλα μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές προσθήκες στη συλλογή τατουάζ σου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.