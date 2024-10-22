Η Kim Kardashian υιοθέτησε την τάση του flippy '90s bob με την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου

Μια ακόμη μέρα, μια ακόμη σταρ με flippy bob. Είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτό το στυλ με τις γυρισμένες άκρες είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά του 2024, και τώρα η Kim Kardashian έχει υπογράψει αυτό το λουκ με μία εκδοχή εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '90.

Το bob της Kardashian δημιουργήθηκε από τον διάσημο hair expert Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος διαμόρφωσε τα μαλλιά της σε έναν bob, με γυρισμένες άκρες, που φτάνει λίγο πιο πάνω απο τους ώμους της. Το hair look της ξεχωρίζει επειδή δεν είχε πολύ όγκο ή στυλ με έντονη κίνηση. Ήταν αυστηρό, αλλά super sexy! Ο Giannetos επέλεξε το wet look για πιο κομψό και μοντέρνο αποτέλεσμα, που ταίριαξε τέλεια με το chic κόκκινο παλτό της.

Η makeup artist, Diana Shin της δημιούργησε το απόλυτο λαμπερό μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας γήινους τόνους, καφέ σκιά σε πιο ανοιχτή απόχρωση, περιποιημένα, σηκωμένα φρύδια και ένα σατινέ φυσικό κραγιόν.

Κρίνοντας από τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι η Kardashian μπορεί να βρίσκεται σε γυρίσματα για την επερχόμενη νομική δραματική σειρά του Ryan Murphy, All's Fair, όπου υποδύεται την ιδιοκτήτρια μιας νομικής εταιρείας μόνο για γυναίκες.

Το καρέ της Kardashian εντάσσεται σε μία εκλεκτή κατηγορία flipped-out bobs, συμπεριλαμβανομένης και της Cardi. Για παράδειγμα, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι Christina Aguilera, Emma Stone και Jennifer Lopez παρουσίασαν μία παραλλαγή αυτού του κοντού στυλ, όλα με παρόμοιο κομψό vibe της δεκαετίας του '90, όπως το κούρεμα της Kardashian.

