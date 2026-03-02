Fausto Puglisi: Ο δημιουργός του Roberto Cavalli επιλέγει μαύρο στη νέα συλλογή

Το μαύρο ήταν το χρώμα που επέλεξε ο διευθυντής του Roberto Cavalli για τη νέα γυναικεία συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Ο Fausto Puglisi δεν νιώθει αρνητικά γι αυτό. Χρησιμοποίησε σχεδόν εξ ολοκλήρου μαύρη παλέτα τονισμένη με κάποιες ρομαντικές πινελιές λιλά και δαμασκηνί στην επίδειξη μόδας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου που ήταν μάλλον μια προκλητική δήλωση για τον οίκο, γνωστό για τα έντονα χρώματα και τα animal prints.

«Ήθελα η συλλογή να είναι μαύρη γιατί έχω ακόμα τα όνειρά μου» δήλωσε ο Puglisi στο AFP στα παρασκήνια μετά την επίδειξη.

Το άκαμπτο ανάγλυφο μαύρο δέρμα σε κοντές ζακέτες ή φούστες, φαρδιά, χαμηλοκάβαλα παντελόνια ραμμένα από μαύρο βινύλιο που έλαμπαν και διάφανη μαύρη δαντέλα σε ελάχιστα φορέματα ή σε συνδυασμό με μαύρο βελούδο κυριάρχησαν στην κολεξιόν.

Η γούνα από πρόβατο Περσίας - ψεύτικη - ήταν στοιχείο σε παντελόνια, παλτά και σακάκια.

«Είναι ψεύτικο», είπε με ενθουσιασμό ο σχεδιαστής μόδας. «Λατρεύω τα ζώα, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ αληθινή γούνα» διευκρίνισε.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δημιουργείς ομορφιά. Πάντα. Είναι σαν να λες σε έναν σκηνοθέτη να σταματήσει, είναι το ίδιο πράγμα», είπε, αποκαλώντας τη μόδα, τις ταινίες και τη μουσική «απόδραση».

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις να δημιουργείς με το όραμα ενός παιδιού, με αφέλεια και φρεσκάδα» πρόσθεσε. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν δικτάτορα να σταματήσει τη δημιουργικότητά μου. Συνεχίζω να δημιουργώ και συνεχίζω να ονειρεύομαι» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

