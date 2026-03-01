Βιβλίο για την ιστορία και την κληρονομιά του Roger Vivier

Την ιστορία μίας από τις πιο εφευρετικές και επιδραστικές προσωπικότητες του design του 20ου αιώνα, του Γάλλου υποδηματοποιού Roger Vivier και του οίκου που δημιούργησε καταγράφει νέο βιβλίο. Βασισμένο σε αρχειακό υλικό αποτελούμενο από πρωτότυπα σκίτσα, φωτογραφίες και έγγραφα, το βιβλίο «Roger Vivier: Heritage and Imagination» αποκαλύπτει τον Monsieur Vivier ως σχεδιαστή «του οποίου η ριζοσπαστική προσέγγιση στη μορφή, τη διακόσμηση και τις αναλογίες μεταμόρφωσε για πάντα τη γλώσσα των υποδημάτων».

Η μορφή του βιβλίου, το οποίο επιμελήθηκε η Ελίζαμπεθ Σέμενχακ διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Υποδημάτων Bata, είναι εμπνευσμένη από τα σαλόνια του 18ου αιώνα, πνευματικές συγκεντρώσεις όπου λάμβαναν χώρα λογοτεχνικές, φιλοσοφικές ή καλλιτεχνικές συζητήσεις.

Γεννημένος το 1907, ο Roger Vivier ήταν γνωστός και αγαπητός για τα τολμηρά και πολυτελή παπούτσια που σχεδίασε κατά τη διάρκεια μιας καριέρας επτά δεκαετιών. Ο Roger Vivier σχεδίασε τα πρώτα του ζευγάρια παπούτσια κατά παραγγελία το 1930 για τις Mistinguett και Joséphine Baker, δύο διάσημες καλλιτέχνιδες της εποχής.

Μετά από αυτή την επιτυχία, λάνσαρε το ομώνυμο brand του το 1937 με στόχο τη δημιουργία πολυτελών υποδημάτων. Έγινε γνωστός για τη χρήση μοναδικών υλικών και σχημάτων και του ανατέθηκε ακόμη και να σχεδιάσει τα παπούτσια που φόρεσε στη στέψη η βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Δημιούργησε εμβληματικά μοντέλα όπως τα παπούτσια pilgrim που φορούσε η Κατρίν Ντενέβ το 1967 στην ταινία Belle de Jour του Λουίς Μπουνιουέλ.

Ο σχεδιαστής έκλεισε την επιχείρησή του πριν πεθάνει το 1998, αλλά η εξαγορά της μάρκας από τον Diego della Valle, ιδιοκτήτη της Tod's, ξεκίνησε μια αναβίωση το 2003 που μετέτρεψε τον Roger Vivier από έναν παριζιάνικο οίκο υποδηματοποίας σε πολυτελές brand υποδημάτων και αξεσουάρ με διεθνή εμβέλεια.

Με τον Gherardo Felloni να αναλαμβάνει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του οίκου τον Μάρτιο του 2018, ο Roger Vivier συνεχίζει την παράδοση του εξαιρετικού στυλ.

Η παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου Ινές ντε λα Φρεσάνζ και οι ηθοποιοί Κατρίν Ντενέβ, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Έβα Γκριν, Λόρα Ντερν, Κριστίνα Ρίτσι και η τραγουδίστρια Σερ συνεισφέρουν στην έκδοση που κυκλοφορεί από τον Rizzoli.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.