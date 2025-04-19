Το beachy blowout της Jennifer Aniston είναι το τέλειο hair inspo για την άνοιξη

Κάποιος μου είπε… ότι η Jennifer Aniston έχει νέο hair inspo να μας προσφέρει. Και ότι ακούει The Killers. Για την ακρίβεια, η ίδια η ηθοποιός μας το είπε. Μοιράστηκε την είδηση μέσω Instagram την Παρασκευή 18 Απριλίου, με ένα καρουζέλ γεμάτο παραλιακή έμπνευση για τα μαλλιά (το οποίο συνόδευσε και με το τραγούδι του 2004 στο Story της).

Στις εικόνες, είδαμε πλάνα από τα παρασκήνια μιας πρόσφατης φωτογράφισης για το Lolavie—και αν αυτά είναι τα “ανεπίσημα” στιγμιότυπα, ανυπομονούμε να δούμε τι μας περιμένει στα τελικά αποτελέσματα.

Το hair look της

Όπως και σε όλα τα χτενίσματά της, το beachy blowout της Aniston ήταν δημιούργημα του διάσημου κομμωτή Chris McMillan. Σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να της χτενίζει τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, αν και ειλικρινά, δεν φαινόταν ούτε μία τρίχα εκτός θέσης.

Με το χαρακτηριστικό φιλαριστό κούρεμά της ως βάση, τα μαλλιά της Aniston ήταν ισιωμένα με πιστολάκι, αφέθηκαν κάτω και φορμαρίστηκαν με ελαφρύ ανακάτεμα για εκείνο το cool και ανέμελο vibe. (Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε και το Peptide Plumping Volume Spray του brand της.)

Στο τέλος, κατέληξε με ένα μεσαίου προς μακρύ μήκος χτένισμα που έδειχνε εξίσου όμορφο τόσο με φυσικό αέρα όσο και με αέρα μηχανής. Είναι στην παραλία; Στο σετ; Στα όνειρά μας; Μάλλον όλα μαζί, ανάλογα τη στιγμή.

Το ροζ μανικιούρ της Jennifer

Είχαμε πάρει μια πρώτη γεύση από τη φωτογράφιση νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο επίσημος λογαριασμός του Lolavie ανέβασε μια τελική εικόνα από το σετ. Σε αυτή, φαινόταν ξεκάθαρα το μανικιούρ της Jennifer, σε μια όμορφη millennial ροζ απόχρωση.

Εκτός από το ότι πρόκειται για μια διαχρονική επιλογή, τώρα είναι φανερό ότι η απόχρωση επιλέχθηκε ώστε να ταιριάζει με όλα τα looks της φωτογράφισης. Είτε φορούσε λευκό μπικίνι, γκρι φόρεμα με ψηλό λαιμό, είτε ένα κόκκινο αμάνικο φόρεμα με φούστα σε σκισμένο στυλ, τα νύχια και τα μαλλιά της ήταν σε τέλεια αρμονία.

Αλλά θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο; Ξέρει ακριβώς τι κάνει.

