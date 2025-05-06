Η θρυλική Νταϊάνα Ρος έκανε μια θεαματική είσοδο στο μπλε χαλί του Met Gala στην πρώτη της εμφάνιση στην κορυφαία εκδήλωση μόδας από το 2003. Η 81χρονη σταρ επέλεξε μία ασημένια δημιουργία και μία λευκή κάπα με ουρά 27 κιλών, κεντημένη με τα ονόματα όλων των παιδιών και εγγονιών της, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Η άφιξή της, σύμφωνα με την παρουσιάστρια της ζωντανής μετάδοσης του κόκκινου χαλιού της «Vogue», La La Anthony, «έκλεισε όλο το χαλί», αφήνοντας άφωνους τους θεατές, ενώ έξι βοηθοί έτρεξαν να τη βοηθήσουν.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα λόγω της τρέχουσας περιοδείας της, η Ρος παραδέχτηκε ότι ο γιος της Εβαν (Evan Ross) την οποία συνόδευε, την «έπεισε» να παρευρεθεί.

«Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο. Όλα έγιναν πραγματικά την τελευταία στιγμή. Ο γιος μου με έπεισε, γιατί είμαι σε περιοδεία. Μου είπε: "Μαμά, πρέπει να πας"», είπε χαρακτηριστικά η εμβληματική τραγουδίστρια, η οποία επέλεξε μία μάξι δημιουργία κεντημένη με κρύσταλλα, ένα τεράστιο καπέλο με φτερά και εντυπωσιακά σκουλαρίκια. Ωστόσο αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η κάπα με ουρά μήκους 5.5 μέτρων, σύμφωνα με το «People».

Στην κορυφαία εκδήλωση μόδας έδωσε επίσης το παρών και η κόρη της Τρέισι Έλις Ρος, η οποία έφτασε λίγο αργότερα. Φορώντας μια πανέμορφη δημιουργία Marc Jacobs και ένα custom καπέλο του Stephen Jones, εξέφρασε τη λύπη της που έχασε την άφιξη της μητέρας της στο χαλί, καθώς είχε καθυστερήσει στο λόμπι του ξενοδοχείου της. Ωστόσο, δεν είχε καμία αμφιβολία για το μεγαλείο της εμφάνισης της μητέρας της. «Η μητέρα μου σταματά τον χρόνο. Ποτέ δεν βγαίνει απλά», εξήγησε στη δημοσιογράφο της Vogue. «Καθηλώνει! Είναι απίστευτη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.