Beetlejuice lips: Η νέα τάση μακιγιάζ εμπνευσμένη από το Beetlejuice τρελαίνει το TikTok

Με την κυκλοφορία της νέας ταινίας της Warner Bros, «Beetlejuice Beetlejuice», οι beauty influencers δεν έχασαν χρόνο να δημιουργήσουν ένα νεο makeup trend εμπνευσμένο από το Beetlejuice, γνωστό ως «Beetlejuice lips». Καθώς πλησιάζει το Halloween, είναι η τέλεια ιδέα για να δημιούργησεις ένα fun μακιγιάζ με θέμα την ταινία.

Η beauty content creator, @_hello_adri, ξεκίνησε το trend δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok με την ίδια να εφαρμόζει μαύρη σκιά στα χείλη της, μιμούμενη το εμβληματικό ριγέ κοστούμι του Beetlejuice. Το βίντεο έχει γίνει viral, φτάνοντας τα 40,4 εκατομμύρια προβολές και 4,8 εκατομμύρια likes.

Πώς να πετύχεις τα «Beetlejuice lips»;

Το να δημιουργήσεις αυτά τα χείλη είναι αρκετά απλό. Χρειάζεσαι μόνο ένα έντονο σε χρώμα κραγιόν ή gloss και μαύρη σκιά ματιών. Εφάρμοσε πρώτα το gloss ή το κραγιόν στα χείλη σου. Μόλις το εφαρμόσεις, σύσφιξε τα χείλη σου μέχρι να δημιουργηθούν ρυτίδες. Ενώ τα χείλη σου είναι σουφρωμένα, σαν να κάνεις duck face, εφάρμοσε ταμποναριστά ελαφρώς τη μαύρη σκιά ματιών. Και έτοιμα!. Όταν χαμογελάς, τα χείλη σου θα πρέπει να είναι ριγέ, όπως έχει δείξει η @_hello_adri.

Παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται τέλειο, δεν μπορούν όλοι να το πετύχουν, ανεξαρτήτως προσπαθειών. Η τάση, αν και κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα, έχει αφήσει κάποιους δημιουργούς απογοητευμένους από τα αποτελέσματα που πήραν. Ο Jeffree Star, γνωστός για makeup tutorials που δημιουργεί, τα review του και το δικό του brand καλλυντικών, ήταν ένας από τους πολλούς δημιουργούς ομορφιάς που προσπάθησαν την τάση χωρίς επιτυχία.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο του Jeffree ανέφεραν ότι ίσως αυτό οφείλεται στο ότι έχει filler στα χείλη. Η δημιουργός ομορφιάς @jacattack σχολίασε: «Είναι λόγω του filler! Είχα το filler μου διαλυμένο και τώρα όλες οι ρυτίδες των χειλιών μου έχουν επιστρέψει!». Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Jeffrey, αυτή δεν έχει filler, οπότε οι γραμμές είναι πιο έντονες αφού μπορεί να σφίξει τα χείλη της περισσότερο».

Αν τα χείλη σου δεν δημιουργούν ρυτίδες, τότε η μαύρη σκιά ματιών δεν θα κάνει τίποτα παρά να καλύψει την επιφάνεια των χειλιών σου, χωρίς να αφήνει κάποιο αποτέλεσμα. Η χρήση κολλαγόνου ή εμφυτευμάτων μπορεί να δυσκολεύει την σύσφιξη των χειλιών και να εμποδίζει την εμφάνιση γραμμών στα χείλη. Η TikToker @sarcasm.generator επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία στο viral βίντεό της, απαντώντας στους influencers που ισχυρίζονται ότι το μακιγιάζ «δεν λειτουργεί».

