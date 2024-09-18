Mugler: Ντοκιμαντέρ για την ιστορία και το νέο όραμα του οίκου

Ο οίκος Mugler, η ιστορία του και το νέο όραμα του με διευθυντή δημιουργικού, τον Casey Cadwallader καταγράφονται σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ.

Το «Inside the Dream: Mugler» που σκηνοθέτησε ο Matthieu Menu παρουσιάζει την 50χρονη πορεία και τις καθοριστικές στιγμές του Mugler, όπως το φόρεμα γοργόνας «Chimère» και τη δημιουργία του αρώματος Angel.

Στο ντοκιμαντέρ οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στα παρασκήνια της επίδειξης της κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 του Cadwallader. Αρχειακό υλικό από τις πρώτες μέρες του Mugler που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά συνδυάζεται με πλάνα από τα παρασκήνια πρόσφατων στιγμών όπως η άφιξη της Zendaya στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Dune: Part 2» με το κοστούμι "Maschinenmench" που μοιάζει με cyborg.

Αφού παρέδωσε το «τιμόνι» της εταιρείας του στον Cadwallader το 2017, ο Manfred Thierry Mugler πέθανε τον Ιανουάριο του 2022.

Το αρχείο του με ανατρεπτικά θηλυκά ρούχα, έκανε τον οίκο αγαπημένο μεταξύ διάσημων τραγουδιστριών, όπως η Lady Gaga και η Beyonce. Μερικές από τις πιο ανατρεπτικές δημιουργίες του ταξίδεψαν σε μουσεία σε όλο τον κόσμο για την έκθεση «Thierry Mugler: Couturissime» τελευταίος σταθμός της οποίας ήταν το Μουσείο του Μπρούκλιν.

Τη δεκαετία του 1970, ο Thierry Mugler (αργότερα γνωστός ως Manfred Mugler) από την Αλσατία, έφτασε στο Παρίσι και με πολλή τόλμη λάνσαρε το ομώνυμο brand του.

Το ντοκιμαντέρ είναι ένας φόρος τιμής τόσο στο Maison Mugler, στην κληρονομιά του, στον Manfred Mugler, καθώς και στον Casey Cadwallader, ο οποίος, από το 2017, έδωσε νέα πνοή σεβόμενος τους κώδικες και το DNA του οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.