Πώς θα δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο make up look χρησιμοποιώντας μόνο μολύβι χειλιών

Αν δεν λατρεύεις να «φορτώνεις» την επιδερμίδα σου με πολλά προϊόντα, αλλά θέλεις να δείχνεις περιποιημένη δημιουργώντας ένα super natural look, τότε απλά συνέχισε να διαβάζεις. Εδώ ακριβώς έρχεται να μας εμπνεύσει ένα βίντεο που είδαμε στο διαδίκτυο: Πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ μόνο με το μολύβι χειλιών σου!

Ναι, καλά διάβασες. Ένα μόνο μολύβι μπορεί να σου προσφέρει ένα πλήρες look αρκεί να το χρησιμοποιήσεις με ευρηματικό τρόπο. Πώς γίνεται αυτό; Ακολούθησε τα παρακάτω απλά βήματα:

Ξεκινάμε με τα χείλη: Το πρώτο βήμα είναι φυσικά να περιγράψεις τα χείλη σου με το μολύβι, δίνοντας σχήμα και ένταση στο φυσικό τους περίγραμμα.

Τονίζουμε τα μάτια: Μετά, χρησιμοποίησε το ίδιο μολύβι για να κάνεις μια απαλή γραμμή στις εξωτερικές γωνίες των ματιών σου. Αυτό το μικρό trick θα δώσει βάθος και ένταση στο βλέμμα σου, κάνοντάς το να δείχνει πιο ανοιχτό.

Προσθέτουμε ζωντάνια στη μύτη: Εδώ μπορείς να προσθέσεις λίγο χρώμα στη μέση της μύτης σου και να ταμπονάρεις με τα δάχτυλα, για να δημιουργήσεις μια ελαφριά φυσική λάμψη.

(Προαιρετικά) Δώσε παιχνιδιάρικη νότα με φακίδες: Αν θέλεις να προσθέσεις μια cute πινελιά στο look σου, δοκίμασε να δημιουργήσεις μικρές ψεύτικες φακίδες με το μολύβι. Είναι μια χαριτωμένη και trendy λεπτομέρεια που δίνει φρεσκάδα και νεανική διάθεση στο πρόσωπό σου.

Και κάπως έτσι, με ένα μόνο μολύβι χειλιών, μπορείς να έχεις ένα πλήρες μακιγιάζ σε χρόνο μηδέν! Είναι ο τέλειος τρόπος να πετύχεις ένα φυσικό, ανάλαφρο και πολυδιάστατο look χωρίς πολλά προϊόντα.

