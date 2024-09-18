Μπορεί η κρέμα για αιμορροΐδες να μειώσει τις σακούλες κάτω από τα μάτια;

Όλοι μας έχουμε ξυπνήσει κάποια στιγμή με πρησμένα μάτια, και για κάποιους, αυτό είναι ένα καθημερινό πρόβλημα. Όταν συμβαίνει, η πρώτη μας σκέψη είναι πώς να τα ξεφορτωθούμε γρήγορα. Παρότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει γρήγορη λύση, το TikTok φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα με βίντεο της χρήστριας Sheetal Deo, το μυστικό της για μια λεία περιοχή κάτω από τα μάτια είναι... η κρέμα για αιμορροΐδες! Η Deo ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί κρέμα για αιμορροΐδες για να μειώσει το πρήξιμο και τις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια και πως, στα 32 της, δεν έχει καμία ρυτίδα.

Αναρωτηθήκαμε όμως: Λειτουργεί πραγματικά η κρέμα για αιμορροΐδες κάτω από τα μάτια και είναι ασφαλής; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, κάναμε μια έρευνα και οι ειδικοί απαντούν.

Τι προκαλεί το πρήξιμο κάτω από τα μάτια;

Το πρήξιμο μπορεί να οφείλεται είτε σε γενετική προδιάθεση, είτε σε παράγοντες τρόπου ζωής. Το πρήξιμο συνδέεται με τους λεμφικούς αγωγούς γύρω από τα μάτια, που δεν διαθέτουν βαλβίδες και μπορούν να γεμίσουν με υγρό, όπως εξηγεί η δερματολόγος Dr. Patel. Αιτίες περιλαμβάνουν την αφυδάτωση, το ύπνο με το πρόσωπο προς τα κάτω, τις αλλεργίες, το χρόνιο τρίψιμο ή τη χρήση προϊόντων που ερεθίζουν το δέρμα.

Μπορεί η κρέμα για αιμορροΐδες να βοηθήσει στις σακούλες;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Οι κρέμες για αιμορροΐδες, περιέχουν φαινυλεφρίνη, η οποία συστέλλει προσωρινά τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει το πρήξιμο. Επίσης, πολλές περιέχουν στεροειδή που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο, η χρήση στεροειδών γύρω από τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε αραίωση και αποχρωματισμό του δέρματος, που είναι μη αναστρέψιμα προβλήματα.

Τι κίνδυνοι υπάρχουν αν εφαρμόσεις κρέμα για αιμορροΐδες κοντά στην περιοχή των ματιών;

Οι κρέμες για αιμορροΐδες δεν είναι σχεδιασμένες για χρήση στο πρόσωπο ή τα μάτια, και η εφαρμογή τους εκεί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως εγκαύματα στο δέρμα, βλάβη στον κερατοειδή, ακόμα και γλαύκωμα.

Οι καλύτεροι τρόποι για να αντιμετωπίσεις το πρήξιμο κάτω από τα μάτια

Αντί να τρέξεις να αγοράσετε κρέμα για αιμορροΐδες, υπάρχουν ασφαλέστερες λύσεις. Η σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί οπότε πρέπει να πίνεις αρκετό νερό, να κοιμάσε σωστά (τουλάχιστον 8 ώρες κάθε βράδυ), να χρησιμοποιήσεις κρύες κομπρέσες και να λάβεις φάρμακα για αλλεργίες αν είναι απαραίτητο. Τα προϊόντα με καφεΐνη, μπορούν να προσφέρουν προσωρινά αποτελέσματα μειώνοντας το πρήξιμο.

