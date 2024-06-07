18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Πριν λίγη ώρα επισημοποιήθηκε η αποστολή της εθνικής Ισπανίας για το Euro 2024(14/6-14/7), με τον Λουίς ντε λα Φουέντε να καταλήγει στους 26 ποδοσφαιριστές που θα πάρει μαζί του στην Γερμανία.



Οι τρεις που κόπηκαν είναι οι Αλέι Γκαρθία, Μάρκος Γιορέντε και Πάου Κουμπαρσί. Μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί ο τελευταίος, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν τις τελευταίες μέρες πως ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα θα είναι μέλος των «φούρια ρόχα».

βρίσκεται στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, τον πιο ανταγωνιστικό βάσει ονομάτων, μίας και βρίσκονται επίσης η, ηκαι ηΟυνάι Σιμόν (Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ) και Άλεξ Ρεμίρο (Ρεάλ Σοσιεδάδ)Χεσούς Νάβας (Σεβίλλη), Ρόμπιν Λε Νόρμαν (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης) Νάτσο Φερνάντες (Ρεάλ Μαδρίτης), Μαρκ Κουκουρέλα (Τσέλσι), Εμερίκ Λαπόρτ (Αλ Νασρ) και Ντάνιελ Βίβιαν (Μπιλμπάο)Ρόντρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίν Τσουμπιμέντι (Σοσιεδάδ), Μικέλ Μερίνο (Σοσιεδάδ), Φαμπιάν Ρουίς (Παρί Σεν Ζερμέν), Αλεξ Μπαένα (Βιγιαρεάλ), Πέδρι (Μαρτσελόνα) και Φερμίν Λόπες (Μπαρτσελόνα)Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα) Άλβαρο Μοράτα (Ατλέτικο) Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Νίκο Γουίλιαμς (Μπιλμπάο), Χοσέλου (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντάνι Όλμο (Λειψία) και Αγιόθε Πέρεθ (Μπέτις)

