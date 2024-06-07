18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το τελικό ρόστερ της εθνικής Γερμανίας για το Euro που ξεκινά στη χώρα της (14/06) έγινε γνωστό από τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν.



Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να «κόψει» τον πορτιέρε Αλεξάντερ Νίμπελ, καταλήγοντας στην οριστική 26άδα που θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα «πάντσερ» στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1996.

Αναλυτικά η αποστολή:

Υπενθυμίζουμε ότι εξαρχής ήταν εκτός προεπιλογής οιπροκαλώντας την έκπληξη, ενώ απουσιάζουν και τα ονόματα τωνοι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και δεν θα προλάβουν να έχουν αποθεραπευθεί και να είναι έτοιμοι για τις αναμετρήσεις.Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα), Όλιβερ Μπάουμαν (Χόφενχαϊμ)Βάλντεμαρ Άντον, Μαξιμιλιάν Μίτελσταντ (και οι δύο από Στουτγκάρδη), Μπέντζαμιν Χένριχς, Νταβίντ Ράουμ (και οι δύο από Λειψία), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Ρόμπιν Κοχ (Άιντραχτ Φρανκφούρης), Αντόνιο Ρίντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Τζόναθαν Τα (Λεβερκούζεν)Ρόμπερτ Άντριχ, Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν), Κρις Φούριχ (Στουτγκάρδη), Πασκάλ Γκρος (Μπράιτον), Ιλκάι Γκιντογκάν (Μπαρτσελόνα), Τόνι Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζαμάλ Μουσιάλα, Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς και Λιρόι Σανέ (Μπάγερν Μονάχου)Μαξιμιλιάν Μπέιερ (Χόφενχαϊμ), Νίκλας Φίλκρουγκ (Ντόρτμουντ), Κάι Χάβερτς (Άρσεναλ), Τόμας Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου), Ντενίζ Ουντάβ (Στουτγκάρδη)

