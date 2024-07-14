Ο τελικός του Ευρωπαϊκού με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Λίγες ώρες απομένουν για να ολοκληρωθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να μάθουμε τη νέα κάτοχο του τίτλου.

Στις 22:00 στο Βερολίνο αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι της Ισπανίας με την Αγγλία που θα αναδείξει τη νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η μεγάλη στιγμή έφθασε και ζεις τον παλμό του μεγάλου τελικού σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ​ με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές στις καλύτερες αποδόσεις και ανανεωμένο Bet Builder.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ, για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ισπανία-Αγγλία, πάνω από 600 στοιχηματικές επιλογές.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται οι ακόλουθες αγορές με ενισχυμένες αποδόσεις* για τον τελικό:

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Bet Builder Ready με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς και Bet Builder Ready με ενισχυμένες αποδόσεις μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Ισπανία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ Αγγλία & Over 2.5 κόρνερ Αγγλία

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες* Boost Νίκης, Στο Παρά 1 και Επιστροφή Στοιχήματος για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 9 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 206 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 51.825 ευρώ συνολικά.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.