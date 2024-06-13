Γεωργία, η έκπληξη του EURO 2024;

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Κατάφερε να αποκλείσει την Ελλάδα στους αγώνες-μπαράζ και να προκριθεί στο EURO της Γερμανίας. Τώρα, η Εθνική ομάδα της Γεωργίας θέλει περισσότερα.

Χιλιάδες φίλαθλοι, Γεωργιανοί της διασποράς οι περισσότεροι, υποδέχθηκαν με τραγούδια και ενθουσιώδη συνθήματα την Εθνική ομάδα της Γεωργίας στην πόλη Φέλμπερτ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εδώ έχει καταλύσει από τη Δευτέρα η αποστολή της Γεωργίας και προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι της με αντίπαλο την Τουρκία, την επόμενη Τρίτη στο Ντόρτμουντ. H «πρεμιέρα» του EURO γίνεται ήδη την Παρασκευή με τον αγώνα Γερμανίας-Σκωτίας στο Μόναχο.



Είναι η πρώτη φορά που η Εθνική ομάδα της Γεωργίας προκρίνεται σε μία μεγάλη διοργάνωση. «Τριάντα χρόνια περιμέναμε αυτή την ημέρα, δεν έχω δει ποτέ τόσο ευτυχισμένους ανθρώπους στη χώρα μου» δηλώνει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γεωργίας, Λεβάν Κομπιασβίλι, ο οποίος παλαιότερα είχε κάνει καριέρα στη Γερμανία με τη φανέλα της Σάλκε, της Φράιμπουργκ και της Χέρτα Βερολίνου.



Στην «Μπουντεσλίγκα» ο Κομπιασβίλι είχε ζήσει μεγάλες στιγμές, αλλά όπως λέει κατά την άφιξή του στο Φέλμπερτ, «δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το βράδυ και την επόμενη μέρα, μετά από το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα. Για μένα το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς 90 λεπτά και ένα αποτέλεσμα στον ψηφιακό πίνακα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και όλοι στη Γεωργία αυτό πιστεύουν».

Εθνικό σπορ το ποδόσφαιρο

Λίγοι θυμούνται ότι μία ομάδα από τη Γεωργία, η Δυναμό Τιφλίδας, είχε κατακτήσει το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης το 1981, πριν ακόμη από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Την κυανόλευκη φανέλα της Δυναμό είχαν φορέσει στο παρελθόν μεγάλοι παίκτες όπως ο Μπόρις Παϊχάτζε, ο Ραμάζ Σεγκέλια και ο «δικός μας» Τιμούρ Κετσπάγια, που αργότερα έκανε μεγάλη καριέρα ως παίκτης και προπονητής στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σήμερα το αστέρι των Γεωργιανών είναι ο Χβιτσά Κβαρατσχέλια, που παίζει στη Νάπολη και θεωρείται ένας από τους καλύτερους νέους επιθετικούς σε όλον τον κόσμο. Αρχηγός της ομάδας είναι ο έμπειρος Γκούραμ Κάσια, που αγωνίζεται στη Σλοβακία και για τον οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον παλαιότερα κυπριακές ομάδες.



Γύρω τους ο Γάλλος τεχνικός και πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου Βίλυ Σανιόλ έχει «δέσει» ένα αξιόμαχο σύνολο, όπως απέδειξε η μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης απέναντι στην Ελλάδα, έστω και στις λεπτομέρειες (για την ακρίβεια: στα πέναλτι). Το 2020 οι Γεωργιανοί πίστευαν ότι θα προκριθούν στην τελική φάση του EURO, αλλά έχασαν την πρόκριση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Φέτος μπορούν να πετύχουν κάτι παραπάνω από την πρόκριση; «Είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά θέλουμε περισσότερα» λέει ο Λεβάν Κομπιασβίλι. «Ποιότητα έχουμε στην ομάδα μας, αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ».

«Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα»

Τι λένε όμως οι φίλαθλοι; Ο Μανουκάρ Μακαράτζε, που παρακολούθησε από κοντά την πρώτη «ανοιχτή» προπόνηση της Εθνικής Γεωργίας στο Φέλμπερτ και πρωτοστατούσε στις εκδηλώσεις λατρείας στην εξέδρα λέει στην κάμερα του Reuters ότι «είμαστε όλοι πολύ περήφανοι, είναι σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι καταπληκτικό να βλέπεις τόσους πολλούς οπαδούς της Εθνικής μας. Όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι έχουν κίνητρο και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και να περάσουμε στην επόμενη φάση».



Για να γίνει αυτό όμως, οι Γεωργιανοί θα πρέπει να σταθούν αντάξια πρώτα απέναντι στην Τουρκία και στη συνέχεια απέναντι στην Τσεχία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για ομάδες με εμπειρία και παράδοση σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ η Γεωργία είναι ο «πρωτάρης» του EURO. Παρ' όλα αυτά η Άννα Κοτιασβίλι, μία από τις πολλές γυναίκες στην εξέδρα με τα εθνικά χρώματα της Γεωργίας, ελπίζει για το καλύτερο. «Πραγματικά ελπίζω ότι θα παίξουν καλά. Θα είμαι στο γήπεδο όταν θα παίζουν με την Πορτογαλία. Ξέρω βέβαια ότι οι Πορτογάλοι έχουν τον Ρονάλντο και άλλους, πολύ καλούς παίκτες…».



(dpa, Reuters, AFP)

