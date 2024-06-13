Λογαριασμός
Euro 2024 - Τότι: «Ο πιο ωραίος τελικός στο Euro θα ήταν το Ιταλία-Γαλλία»

Ο Φραντσέσκο Τότι σχολίασε το Euro 2024 σε δηλώσεις του και ανέφερε πως προτιμάει να δει τελικό με Ιταλία και Γαλλία

Φραντσέσκο Τότι
Το Euro 2024 ξεκινάει και έχουν μπει όλοι στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Φραντσέσκο Τότι κλήθηκε να σχολιάσει τη διοργάνωση και όπως είναι λογικό επέλεξε την Ιταλία ως νικήτρια, ενώ αποκάλυψε και ποιες ομάδες θα ήθελε να δει στον τελικό.

«Ο πιο ωραίος τελικός θα ήταν Ιταλία-Γαλλία. Όπως το 2006. Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Euro; Σε μία τέτοια διοργάνωση με τόσους καλούς παίκτες και τόσες καλές ομάδες, δεν είναι εύκολη η κατάκτηση. Ως Ιταλός ελπίζω να το πετύχει η Ιταλία», ανέφερε αρχικά.
«Η διοργάνωση έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας αλλά η Ιταλία πρέπει να βγει στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουν έναν μεγάλο προπονητή και αν τον ακούσουν μπορούν να φτάσουν πιο μακριά από τη φάση των 16».

Για το αν βλέπει κάποιον παίκτη να κλέβει την παράσταση: «Είτε ο Ματέο Ρετέγκι ή ο Λορέντσο Πελεγκρίνι».

Πηγή: sport-fm.gr

