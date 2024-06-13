18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ανησυχία κυριαρχεί στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας που βρίσκεται από χθες(12/6) στη Γερμανία για το Euro2024.

Όπως αναφέρει το γαλλικό «RMC» αρκετοί εκ των ποδοσφαιριστών των «τρικολόρ» αλλά και άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται από κρυολόγημα από το βράδυ της Τετάρτης(12/6), με πονοκέφαλο και πονόκοιλο να είναι τα κύρια συμπτώματα.

Τα συμπτώματα δεν είναι σοβαρά ωστόσο προκάλεσαν μια αναστάτωση στην αποστολή της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάμπ, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της στο τουρνουά κόντρα στην Αυστρία(17/6 22:00) στο Ντίσελντορφ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.