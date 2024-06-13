Λογαριασμός
Euro 2024: Συναγερμός στην αποστολή της Γαλλίας-Παίκτες και επιτελείο με κρυολόγημα

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της εθνικής Γαλλίας, αφού αρκετοί ποδοσφαιριστές αλλά και μέλη του επιτελείου ταλαιπωρούνται από πονοκέφαλο και πονόκοιλο

Euro 2024
Ανησυχία κυριαρχεί στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας που βρίσκεται από χθες(12/6) στη Γερμανία για το Euro2024.

Όπως αναφέρει το γαλλικό «RMC» αρκετοί εκ των ποδοσφαιριστών των «τρικολόρ» αλλά και άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται από κρυολόγημα από το βράδυ της Τετάρτης(12/6), με πονοκέφαλο και πονόκοιλο να είναι τα κύρια συμπτώματα.

Τα συμπτώματα δεν είναι σοβαρά ωστόσο προκάλεσαν μια αναστάτωση στην αποστολή της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάμπ, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της στο τουρνουά κόντρα στην Αυστρία(17/6 22:00) στο Ντίσελντορφ.

Πηγή: sport-fm.gr

