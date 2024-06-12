Λογαριασμός
Απρόοπτο στην εθνική Γερμανίας: Χάνει το Euro ο Πάβλοβιτς

Όπως όλα δείχνουν, η εθνική Γερμανίας θα χάσει από το Euro τον Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς λόγω αμυγδαλίτιδας. Τη θέση του -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα πάρει ο Εμρέ Τσαν

Ατυχία στις τάξεις της εθνικής Γερμανίας με δύο ημέρες να απομένουν για την έναρξη του Euro και την πρεμιέρα απέναντι στη Σκωτία (14/06)!

Όπως αποκαλύπτει η "Bild", ο Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς που ήταν στις επιλογές του Γιούλιαν Νάγκλεσμαν τέθηκε νοκ άουτ, καθώς υποφέρει από αμυγδαλίτιδα και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.



Ο 20χρονος είχε κάνει εξαιρετική χρονιά με την Μπάγερν Μονάχου και την είχε... εξαργυρώσει με την κλήση στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά με τη Γερμανία, ωστόσο, η τύχη όπως φάνηκε δεν ήταν με το μέρος του.

Έτσι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τη θέση του Πάβλοβιτς θα πάρει ο Εμρέ Τσαν, που δεν ήταν στις αρχικές επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
