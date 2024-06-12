18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η αστυνομία της Γερμανίας κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αποφευχθούν επεισόδια στο εναρκτήριο παιχνίδι της Αγγλίας στο Euro2024 που είναι κόντρα στην Σερβία(16/6 22:00), καθώς έχουν κυκλοφορήσει φήμες πως ομάδα 500 χούλιγκαν από την βαλκανική χώρα αναμένεται να βρεθεί στο Γκελζενκίρχεν, ενώ από πλευράς των «τριών λιονταριών» τουλάχιστον 40.000 ταξιδιώτες θα βρεθούν στην Γερμανία.



Στην προσπάθεια αποφυγής των επεισοδίων, εντός γηπέδου θα πωλούνται μπύρες μέχρι 2,8% αλκοόλ, ενώ ο κάθε οπαδός θα έχει δικαίωμα να αγοράσει μέχρι δύο μπύρες την φορά και θα απαγορεύεται να καταναλώνονται στις κερκίδες του γηπέδου.

Παράλληλα στην κεντρική πλατεία της περιοχής, Heinrich Konig Platz, θα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ ανήμερα του παιχνιδιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.