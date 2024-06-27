18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σε… γήπεδο μετατράπηκε χθες το κατάστημα ΟΠΑΠ επί της Ιεράς Οδού 315 στο Αιγάλεω, καθώς δεκάδες φίλοι του ποδοσφαίρου έστησαν την δική τους κερκίδα και παρακολούθησαν με ένταση τους αγώνες για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού.

Σε μια μοναδική ποδοσφαιρική βραδιά με χορηγό το Πάμε Στοίχημα, βρέθηκαν και οι Θωμάς Ζάμπρας και Λάμπρος Κωνσταντάρας, οι οποίοι ανέλαβαν την ψυχαγωγία του κοινού με διαδραστικά quiz και παιχνίδια, χαρίζοντας άπλετες στιγμές γέλιου.

Η άκρως ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα συνοδεύτηκε με γκολ, ένταση και πανηγυρισμούς, σε μια ολοκληρωμένη βραδιά αγωνιστικής δράσης και διασκέδασης.

Πηγή: skai.gr

