Αυλαία στους ομίλους του Ευρωπαϊκού με γκολ, ένταση και εκπλήξεις σε κατάστημα ΟΠΑΠ στο Αιγάλεω – Η απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά παρέα με τους Θωμά Ζάμπρα και Λάμπρο Κωνσταντάρα

Σε ρόλο οικοδεσπότη, οι Σπύρος Καβαλιεράτος και Μαρία Κουβέλη συνομίλησαν με τον κόσμο, αναλύοντας τα παιχνίδια πριν από την έναρξη τους

Σε… γήπεδο μετατράπηκε  χθες το κατάστημα ΟΠΑΠ επί της Ιεράς Οδού 315 στο Αιγάλεω, καθώς δεκάδες φίλοι του ποδοσφαίρου έστησαν την δική τους κερκίδα και παρακολούθησαν με ένταση τους αγώνες για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού.

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ

Σε μια μοναδική ποδοσφαιρική βραδιά με χορηγό το Πάμε Στοίχημα, βρέθηκαν και οι Θωμάς Ζάμπρας και Λάμπρος Κωνσταντάρας, οι οποίοι ανέλαβαν την ψυχαγωγία του κοινού με διαδραστικά quiz και παιχνίδια, χαρίζοντας άπλετες στιγμές γέλιου.

Η άκρως ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα συνοδεύτηκε με γκολ, ένταση και πανηγυρισμούς, σε μια ολοκληρωμένη βραδιά αγωνιστικής δράσης και διασκέδασης.

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ

