To' πε και το' κανε ο Κουκουρέγια: Έβαψε κόκκινα τα μαλλιά του μετά την κατάκτηση του Euro

Ο Μαρκ Κουκουρέγια εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά κάνοντας πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει για την κατάκτηση του Euro 2024 από την Ισπανία

Κουκουρέγια
Κύριος του λόγου του αποδείχτηκε ο Μαρκ Κουκουρέγια. Ο μπακ της Τσέλσι είχε δεσμευτεί πως θα βάψει τα πλούσια μαλλιά του κόκκινα σε περίπτωση κατάκτησης του Euro 2024 και λίγες μέρες μετά την επιτυχία της Ισπανίας στο Βερολίνο, έκανε πράξη την υπόσχεσή του.
«Η υπόσχεση είναι χρέος», έγραψε στα social media ο αριστερός οπισθοφύλακας της «φούρια ρόχα», που έκανε την ασίστ στο γκολ της νίκης επί της Αγγλίας από τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Euro 2024 ποδόσφαιρο Ισπανία
