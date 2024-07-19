18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Κύριος του λόγου του αποδείχτηκε ο Μαρκ Κουκουρέγια. Ο μπακ της Τσέλσι είχε δεσμευτεί πως θα βάψει τα πλούσια μαλλιά του κόκκινα σε περίπτωση κατάκτησης του Euro 2024 και λίγες μέρες μετά την επιτυχία της Ισπανίας στο Βερολίνο, έκανε πράξη την υπόσχεσή του.

«Η υπόσχεση είναι χρέος», έγραψε στα social media ο αριστερός οπισθοφύλακας της «φούρια ρόχα», που έκανε την ασίστ στο γκολ της νίκης επί της Αγγλίας από τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ.

🔴🇪🇸 Marc Cucurella with red hair after winning the Euros, as he promised. pic.twitter.com/18AMxcG0AX July 19, 2024

