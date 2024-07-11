Λογαριασμός
Euro 2024: Ο Λετεσιέ είναι ο διαιτητής του τελικού Ισπανία - Αγγλία

Ο 35χρονος Γάλλος διαιτητής ορίστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την αναμέτρηση της Κυριακής

Λετεσιέ
Στον Φρανσουά Λετεσιέ έδωσε το χρίσμα η UEFA για να διευθύνει τον μεγάλο τελικό του EURO 2024

Ο 35χρονος Γάλλος διαιτητής ορίστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την αναμέτρηση της Κυριακής, 14 Ιουλίου στο Βερολίνο ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία.

Αυτός θα είναι ο τέταρτος αγώνας που θα διευθύνει ο Λετεσιέ στη διοργάνωση, μετά τα Κροατία- Αλβανία, Δανία-Σερβία και Ισπανία-Γεωργία.

