Euro 2024: Ο Λετεσιέ είναι ο διαιτητής του τελικού Ισπανία - Αγγλία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Στον Φρανσουά Λετεσιέ έδωσε το χρίσμα η UEFA για να διευθύνει τον μεγάλο τελικό του EURO 2024…

Ο 35χρονος Γάλλος διαιτητής ορίστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την αναμέτρηση της Κυριακής, 14 Ιουλίου στο Βερολίνο ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία.

Αυτός θα είναι ο τέταρτος αγώνας που θα διευθύνει ο Λετεσιέ στη διοργάνωση, μετά τα Κροατία- Αλβανία, Δανία-Σερβία και Ισπανία-Γεωργία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.