Euro 2024: Ο Λετεσιέ είναι ο διαιτητής του τελικού Ισπανία - Αγγλία

Στον Φρανσουά Λετεσιέ έδωσε το χρίσμα η UEFA για να διευθύνει τον μεγάλο τελικό του EURO 2024…
Ο 35χρονος Γάλλος διαιτητής ορίστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την αναμέτρηση της Κυριακής, 14 Ιουλίου στο Βερολίνο ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία.
Αυτός θα είναι ο τέταρτος αγώνας που θα διευθύνει ο Λετεσιέ στη διοργάνωση, μετά τα Κροατία- Αλβανία, Δανία-Σερβία και Ισπανία-Γεωργία.
