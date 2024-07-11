O μεγάλος τελικός του ευρωπαϊκού με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μετά από δύο μεγάλους ημιτελικούς που κρίθηκαν στα 90 λεπτά, Ισπανία και Αγγλία εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Βερολίνο και θα αποτελέσει την κορύφωση του φετινού ευρωπαϊκού.

Οι δύο ημιτελικοί χαρακτηρίστηκαν από την ατομική ποιότητα στην εκτέλεση. Το γκολ του Γιαμάλ κόντρα στους Γάλλους ήταν ίσως και το ωραιότερο της διοργάνωσης, ενώ εκείνο του Όλι Γουότκινς στο 91ο λεπτό ήταν μια σπάνιας ομορφιάς και δυσκολίας εκτέλεση.

O τελικός πραγματοποιείται στο Βερολίνο και ξεκινάει στις 22:00, με εκατοντάδες επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για τον μεγάλο αγώνα, που αφορούν τόσο στο αποτέλεσμα, όσο και στα γκολ, τις ειδικές αγορές αλλά και τις συνδυαστικές.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες* Boost Νίκης, Σκορ 3, Στο Παρά 1 και Επιστροφή Στοιχήματος για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 9 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 206 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 51.825 ευρώ συνολικά.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

