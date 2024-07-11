Λογαριασμός
Ποια τραγούδια αφιερώνουν οι φίλαθλοι στους παίκτες του Ευρωπαϊκού; Αθήνα ή Θεσσαλονίκη βλέπει πιο πολλή μπάλα; – Ποδοσφαιρόφιλοι σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης απαντούν σε καυτά ερωτήματα

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την αναμέτρηση Ισπανία-Γαλλία στο κατάστημα ΟΠΑΠ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μια …κινηματογραφική εμπειρία έζησαν οι ποδοσφαιρόφιλοι της Θεσσαλονίκης, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Κατάστημα ΟΠΑΠ στον Εύοσμο μετατράπηκε σε θερινό σινεμά και προσέφερε στους φιλάθλους μια μοναδική εμπειρία από το Πάμε Στοίχημα.

Στη διάρκεια της βραδιάς, που συνδύασε την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση, οι φίλαθλοι έδειξαν τις φωνητικές τους ικανότητες αφιερώνοντας τραγούδια σε παίκτες και προπονητές, ψήφισαν την πιο ποδοσφαιρόφιλη πόλη, ενώ απάντησαν και στο αιώνιο ερώτημα «σάντουιτς ή σουβλάκι».  

Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:

Η ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε με τους φίλους της Ισπανίας να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού.

18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

TAGS: ΟΠΑΠ Euro 2024
