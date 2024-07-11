Ποια τραγούδια αφιερώνουν οι φίλαθλοι στους παίκτες του Ευρωπαϊκού; Αθήνα ή Θεσσαλονίκη βλέπει πιο πολλή μπάλα; – Ποδοσφαιρόφιλοι σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης απαντούν σε καυτά ερωτήματα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μια …κινηματογραφική εμπειρία έζησαν οι ποδοσφαιρόφιλοι της Θεσσαλονίκης, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Κατάστημα ΟΠΑΠ στον Εύοσμο μετατράπηκε σε θερινό σινεμά και προσέφερε στους φιλάθλους μια μοναδική εμπειρία από το Πάμε Στοίχημα.

Στη διάρκεια της βραδιάς, που συνδύασε την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση, οι φίλαθλοι έδειξαν τις φωνητικές τους ικανότητες αφιερώνοντας τραγούδια σε παίκτες και προπονητές, ψήφισαν την πιο ποδοσφαιρόφιλη πόλη, ενώ απάντησαν και στο αιώνιο ερώτημα «σάντουιτς ή σουβλάκι».

Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:

Η ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε με τους φίλους της Ισπανίας να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού.

