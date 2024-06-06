18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μετά τον Τζέιμς Μάντισον, ο Κέρτις Τζοούνς γίνεται ο δεύτερος παίκτης που κόβεται από την αποστολή της Αγγλίας.



Ο νεαρός χαφ της Λίβερπουλ δεν θα βρίσκεται στα γήπεδα της Γερμανίας αφού συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους 7 παίκτες οι όποιοι δεν θα ακολουθούσαν την υπόλοιπη αποστολή στο Euro 2024.

Θυμίζουμε πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Άγγλων,επέλεξε 33 παίκτες για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του καλοκαιριού άλλα θα έπρεπε να κόψει 7 από εκείνους αφού η επίσημη λίστα της διοργάνωσης πρέπει να αποτελείται απόΟι υπόλοιποι 5 ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να δουν τη διοργάνωση από το «σπίτι τους», αναμένεται να αποφασιστούν και ανακοινωθούν μετά και το φιλικό απέναντι στην Ισλανδία στο Γουέμπλεϊ (7/6).

