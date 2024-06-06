Λογαριασμός
Euro 2024: Ο Κέρτις Τζοούνς είναι ο δεύτερος παίκτης που κόβεται από την αποστολή της Αγγλίας

Επίσημη ενημέρωση από τη πλευρά της Αγγλίας αναφέρει πως ο Κέρτις Τζοούνς αποχωρεί από την ομάδα ενόψει του Euro. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά που αποχωρεί μετά και τον Τζέιμς Μάντισον

Μετά τον Τζέιμς Μάντισον, ο Κέρτις Τζοούνς γίνεται ο δεύτερος παίκτης που κόβεται από την αποστολή της Αγγλίας.

Ο νεαρός χαφ της Λίβερπουλ δεν θα βρίσκεται στα γήπεδα της Γερμανίας αφού συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους 7 παίκτες οι όποιοι δεν θα ακολουθούσαν την υπόλοιπη αποστολή στο Euro 2024.



Θυμίζουμε πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Άγγλων, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επέλεξε 33 παίκτες για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του καλοκαιριού άλλα θα έπρεπε να κόψει 7 από εκείνους αφού η επίσημη λίστα της διοργάνωσης πρέπει να αποτελείται από 26 παίκτες.

Οι υπόλοιποι 5 ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να δουν τη διοργάνωση από το «σπίτι τους», αναμένεται να αποφασιστούν και ανακοινωθούν μετά και το φιλικό απέναντι στην Ισλανδία στο Γουέμπλεϊ (7/6).

 
Πηγή: sport-fm.gr

