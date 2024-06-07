Βουλγαρία: Το έδαφος της χώρας συρρικνώθηκε μέσα σε δύο χρόνια

Το έδαφος της Βουλγαρίας συρρικνώθηκε μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Την 31η Δεκεμβρίου 2023, το έδαφος της Βουλγαρίας, που υπολογίστηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με τη χρήση των ψηφιακών μοντέλων του κτηματολογικού χάρτη της χώρας, ήταν 110.996,76 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το 2022, το έδαφος της Βουλγαρίας ήταν 110.996,84 τ.χλμ.

Σύμφωνα με τους τύπους διαρκούς χρήσης γης (συγκεκριμένος σκοπός χρήσης) των ιδιοκτησιών γης, τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν οι γεωργικές εκτάσεις (54,5%) και οι δασικές εκτάσεις (33,3%) επί της συνολικής έκτασης της χώρας. Οι αστικοποιημένες περιοχές καλύπτουν σχεδόν 5.279,4 τ.χλμ. ή το 4,8% του εδάφους της χώρας.

Έως την 31η Δεκεμβρίου, οι γεωργικές εκτάσεις αντιστοιχούσαν στο 54,60% και οι δασικές εκτάσεις στο 33,13%. Οι αστικοποιημένες περιοχές κάλυπταν 5.133,2 τ.χλμ., ή 4,62% του εδάφους της χώρας.

