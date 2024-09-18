Υδροστρόβιλοι και στην Εύβοια: Τι προκαλεί το φαινόμενο

Συχνές είναι οι θεάσεις υδροστρόβιλων στην Εύβοια, στο περιθώριο της κακοκαιρίας που σημειώνεται στο νησί.

Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει ξανά την Εύβοια βρίσκεται πίσω από ένα υδροστρόβιλο που κόβει την ανάσα.

Ένα μαύρο σύννεφο μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τη θάλασσα και γίνεται ένα με τον γκρίζο ουρανό σκεπάζοντας την περιοχή, καθώς ο υδροστρόβιλος υψώνεται και αρχίζει τον στροβιλισμό του.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ειδικότερα και στη Βλαχιά Ευβοίας με όχι έναν αλλά δύο υδροστρόβιλους να σημειώνονται, όπως αποτυπώνεται στη σχετική φωτογραφία, στην περιοχή.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Το φαινόμενο υδροστρόβιλος εμφανίζεται αρκετά συχνά πλέον στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Θα το δούμε σε μέρες με μεγάλη ζέστη και υγρασία και είναι η δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας.

Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στη στεριά εξανεμίζεται.

Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µία κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη.

Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος ενώ στρόβιλοι μικρότερου μεγέθους μπορούν να εμφανιστούν πάνω από ερημικές περιοχές ή επίπεδες εκτάσεις που καλύπτονται από χώμα, παίρνοντας το όνομα σκονοδιάβολοι.

Με πληροφορίες από evima.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.