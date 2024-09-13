Υδροστρόβιλος στην Πατραϊκή

Υδροστρόβιλος σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου

To φαινόμενο, που έγινε αντιληπτό στον νυχτερινό ουρανό της Πάτρας σημειώθηκε στο περιθώριο ενός καθόλα φθινοπωρινού σκηνικού του καιρού σήμερα όπου τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονταν στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-09-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες βροχές ή όμβρους στη Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι νωρίς το απόγευμα και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν. Το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

