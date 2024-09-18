Υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική – Βίντεο 

Ενας υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον Τορωναίο κόλπο, στην Χαλκιδική, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες την περιοχή.

Σύμφωνα με το βίντεο του ΣΚΑΪ, το εντυπωσιακό θέαμα σημειώθηκε στην περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής, με τους κατοίκους να απαθανατίζουν με τα κινητά τους τον υδροστρόβιλο.

Aπό την έντονη νεροποντή που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (17/09) στην περιοχή της Κασσάνδρας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, όπως και η υπαίθρια λαϊκή αγορά που είχε στηθεί στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

