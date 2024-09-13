Φθιώτιδα: Εγκαινιάστηκαν αλιευτικά καταφύγια

Τα αλιευτικά καταφύγια της Γλύφας και Αχλαδίου Φθιώτιδας εγκαινίασε το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 4,8 εκατ. €, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 και του Προγράμματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Οι δίδυμες λιμενικές υποδομές στη Γλύφα και στο Αχλάδι αλλάζουν τις προοπτικές στον τομέα της αλιείας στην περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς, όπως τόνισε ο Κώστας Τσιάρας εκτός από επί πλέον θέσεις ελλιμενισμού,διευρύνουν τις δυνατότητες να εξυπηρετηθούν περισσότερα και μεγαλύτερα σκάφη σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Μάλιστα, λόγω της γειτνίασής τους με την εθνική οδό, θα μπορούν να προσεγγίσουν και για ανεφοδιασμό και εκφόρτωση των αλιευμάτων τους μεγάλα σκάφη (γρι-γρι) που παρέχουν ακόμα μεγαλύτερες αλιευτικές δυνατότητες. Παράλληλα, δίνουν νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι από το ΕΠΑλΘ 2014-2020, εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται συνολικά 34 έργα σε αλιευτικά καταφύγια.

Ο προυπολογισμός ξεπέρασε τα 100.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό του μέτρου κατά 250 % περίπου. Εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα σε 16 αλιευτικά καταφύγια, προϋπολογισμού ένταξης 42 εκατ €.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, οι γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας απαιτούν μεγάλο αριθμό αλιευτικών καταφυγίων τόσο για την εκφόρτωση αλιευμάτων όσο και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών από τη μια, αλλά και για την διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμάτων και την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των αλιέων.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας, oΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, οι βουλευτές Γιάννης Οικονόμου και Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, και οι ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ Κώστας Μπαγινέτας και Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

«Σημαντική η προσπάθεια εκσυχρονισμού των δομών και επέκταση της παραγωγής»

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τσιάρας επισκέφθηκε μονάδα μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς στην Κατερίνη, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, τα οποία δίνουν τεράστια προστιθέμενη αξία στην πρωτογενή τομέα.

Οι ιδιοκτήτες της μονάδας Αδελφοί Γιώργος και Προκόπης Κωνσταντόπουλος ξενάγησαν τον υπουργό στις νέες μονάδες του εργοστασίου. Συνολικά η μονάδα καλύπτει 120 στρέμματα. Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε 18.000 τετραγωνικά μέτρα, στις οποίες γίνεται επεξεργασία και τυποποίηση περίπου 25.000 τόνων ελαιών το χρόνο, το 98% εκ των οποίων εξάγεται.

Η επέκταση της μονάδας έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το ΠΑΑ 2014-2020.

Σε δηλώσεις του ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Ο κ. Τσιάρα δήλωσε:««Στο πλαίσιο των επισκέψεών μου ανά την Ελλάδα, είχα τη χαρά σήμερα να βρεθώ στην βιομηχανία των αδελφών Κωνσταντόπουλου Olymp A.Ε και να ξεναγηθώ σε μια πραγματικά τεράστια επένδυση, για ένα προϊόν, το οποίο δημιουργεί τεράστια προστιθέμενη αξία στον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Διαθέτουμε ως χώρα μια μακρά παράδοση στον κλάδο της ελιάς, η οποία έχει δώσει την δυνατότητα στην συγκεκριμένη βιομηχανία να διαδραματίσει ένα κυρίαρχο ρόλο και στον εξαγωγικό τομέα. Είναι, όμως, κυρίως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και η προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης των υποδομών και επέκτασης της παραγωγικής διαδικασίας αυτό που -προφανώς- μπορεί να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία για το μέλλον.

Είναι ευχή όλων μας να βλέπουμε τέτοιες μονάδες να αναπτύσσονται, να επεκτείνονται, αλλά και να πολλαπλασιάζονται. Διότι αυτό είναι που τελικά θα δημιουργήσει υπεραξία, θα δώσει προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα και θα δώσει νέα πνοή και στις τοπικές μας κοινωνίες, αλλά και στην περιφερειακή οικονομία».

Πηγή: skai.gr

