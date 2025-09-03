Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού θέτει η Χαλκιδική η Πολιτική Προστασία, έπειτα από τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που προβλέπεται για τις προσεχείς ώρες. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα οχήματα σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου, τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, έως και τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα «η διέλευση πολιτών και οχημάτων απαγορεύεται αυστηρά» στις ακόλουθες περιοχές:

Περιοχές υπό απαγόρευση κυκλοφορίας

α) Χερσόνησος Κασσάνδρας: Συγκεκριμένα, αφορά τη διαδρομή "Κορυφογραμμή" από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές "Αράπης" και "Χαλκοβούνι" στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου.

β) Χερσόνησος Σιθωνίας: Στην Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και την Συκιά.

γ) Δήμος Αριστοτέλη: Από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, καθώς και στη διαδρομή Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

δ) Ορεινός όγκος Χολομώντα: Αναδασωμένες περιοχές στη Βραστάμων και η περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφωθούν με τα μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιών και την ασφάλεια όλων. Τα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυστηρά, ενώ οι τοπικές αρχές τονίζουν τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

