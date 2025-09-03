Θεσσαλονίκη: Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τον λύκο – Ο αγαπημένος μου ήρωας της Πάρνηθας και της Ελλάδας

Ο μικρός Σάββας, ένα παιδί που αγαπά ιδιαίτερα τον λύκο και γνωρίζει όλα του τα χαρακτηριστικά, γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά του με ένα ξεχωριστό πάρτι. Οι γονείς του, θέλοντας να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του, διοργάνωσαν για τα παιδιά μια μοναδική εκδήλωση στο δάσος της Πάρνηθας. Το παιδικό πάρτι περιλάμβανε γιόγκα, πολλά παιχνίδια και πρωταγωνιστή ένα ανυπόμονο λυκάκι, το οποίο με τις φάρσες του αναστάτωνε συνεχώς τη "γνήσια ελληνική λυκίσια οικογένεια". Οι κανόνες του πάρτι ήταν ξεκάθαροι: να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και να σεβόμαστε απόλυτα το φυσικό περιβάλλον.

«Ο Αγαπημένος μου ήρωας… ο λύκος!» αποτελεί το νέο καινοτόμο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σχεδίασε η Παιδαγωγική Ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Το εγχείρημα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και συνεργασία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), υπό την επιστημονική επίβλεψη της δασολόγου Άννας Δερβένη.

Η εκπαιδευτική δράση & το μήνυμά της

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, το νέο πρόγραμμα διαπνέεται από φαντασία αλλά και αλήθειες για τη συνύπαρξη ανθρώπου και λύκου. Όπως σημειώνεται, "Ναι, οι λύκοι κατέβηκαν στην Πάρνηθα λόγω των ελαφιών, το παραδέχονται, άλλωστε! Ναι, εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες επίσκεψης σε έναν σπουδαίο Εθνικό Δρυμό, όπως η Πάρνηθα· και, αν το κάνουμε, όλα θα πάνε καλά!".

Το πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο διαδικτυακά στην πλατφόρμα του ΟΦΥΠΕΚΑ στη διεύθυνση https://edu.necca.gov.gr/wolf. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Προσχολικής Εκπαίδευσης και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την επιστροφή του λύκου στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, καθώς και για τη βιολογία και την οικολογία του συγκεκριμένου είδους στην Ελλάδα.

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει τέσσερις αφηγηματικές βιντεοπαρουσιάσεις, ποικιλία από δραστηριότητες και παιχνίδια, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και πλούσιο εποπτικό υλικό σχετικά με τα θέματα του προγράμματος.

