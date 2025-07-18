Ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια φαράγγια του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα της Ευρώπης βρίσκεται κρυμμένο στα βάθη της νοτιοδυτικής Σλοβενίας.

Πρόκειται για το εκτεταμένο σύμπλεγμα σπηλαίων Σκοτσγιάν, το οποίο και αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό θαύμα.

Το εντυπωσιακό αυτό υπόγειο δίκτυο αναγνωρίζεται διεθνώς για τη φυσική του ομορφιά και την επιστημονική του αξία, ενώ προσελκύει επισκέπτες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, καθώς η γεωμορφολογία τους προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη μελέτη των σπηλαίων, καθιστώντας τα ένα από τα σημαντικότερα σημεία στον κόσμο για σχετική επιστημονική έρευνα.

Τα Σπήλαια Σκοτσγιάν σχηματίστηκαν από ασβεστόλιθο έχουν καταβόθρες, πάνω από 5 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρόμων, καθώς και σπήλαια που ξεπερνούν τα 200 μέτρα βάθος, έχοντας ως «φυσικό τους στολίδι» εντυπωσιακούς καταρράκτες.

Εξαιτίας της σημαντικότητά τους, έχουν ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1986.

Αξίζει να σημειωθεί, πως λόγω του ιδιαίτερου μικροκλίματος, έχει αναπτυχθεί ένα μοναδικό οικοσύστημα εντός τους.

Μετά την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία, η Σλοβενία δημιούργησε το επαρχιακό πάρκο των σπηλαίων και την υπηρεσία εποπτείας του.

Το εξερευνημένο μήκος των σπηλαίων είναι 6.200 μέτρα. Τα σπήλαια σχηματίστηκαν σε ένα πάχους 300 μέτρων στρώμα ασβεστόλιθου.

Ο ποταμός Ρέκα εξαφανίζεται κάτω από το έδαφος στη μεγάλη δολίνη (Velika Dolina) μέσα στα σπήλαια Σκότσγιαν και στη συνέχεια ρέει υπογείως για 34 χιλιόμετρα και εμφανίζεται πάλι στην επιφάνεια κοντά στο Μονφαλκόνε, όπου συνεισφέρει περίπου το ένα τρίτο της ροής του ποταμού Τιμάβο, ο οποίος εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα.

Το μεγάλο μέγεθος του υπόγειου φαραγγιού είναι αυτό που ξεχωρίζει τα σπήλαια Σκότσγιαν από άλλα παρόμοια υπόγεια χαρακτηριστικά στο κόσμο. Το υπόγειο ποτάμι ρέει στο υπόγειο φαράγγι, στρίβει βορειοδυτικά πριν τη γέφυρα Τσέρκβενικ και συνεχίζει μέχρι το κανάλι του Χάνκε (Hankejev kanal). Αυτό το υπόγειο φαράγγι έχει μήκος 3,5 χιλιόμετρα, πλάτος 10 με 60 μέτρα και ύψος πάνω από 140 μέτρα. Σε κάποια σημεία σχηματίζει μεγάλους θαλάμους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο θάλαμος του Μάρτελ, με όγκο 2,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, και είναι ο μεγαλύτερος υπόγειος θάλαμος στην Ευρώπη. Ο θάλαμος καταλήγει σε ένα μικρό πέρασμα, το οποίο δεν μπορεί να διοχετεύσει σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων το νερό, με αποτέλεσμα την άνοδο του επιπέδου του νερού για πάνω από εκατό μέτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.