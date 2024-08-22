Βρέθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου - Δείτε φωτογραφίες

Το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ εντοπίστηκε στην Μποτσουάνα. Πρόκειται για μια ακατέργαστη πέτρα 2.492 καρατίων που ανακαλύφθηκε σε ορυχείο ιδιοκτησίας της καναδικής εταιρείας Lucara Diamond.

Το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στη Νότια Αφρική ήταν το Cullinan 3.106 καρατίων. Εντοπίστηκε το 1905 και κόπηκε σε εννέα ξεχωριστές πέτρες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στο British Crown Jewels.

Το διαμάντι βρέθηκε στο ορυχείο Karowe, περίπου 500 χιλιόμετρα (300 μίλια) βόρεια της πρωτεύουσας της Μποτσουάνα, Gaborone.

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο διαμάντι που ανακαλύφθηκε ποτέ στο συγκεκριμένο κρατίδιο της νότιας Αφρικής.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη ανακάλυψη στην Μποτσουάνα ήταν μια πέτρα 1.758 καρατίων που βρέθηκε στο ίδιο ορυχείο το 2019.

Η Μποτσουάνα είναι μία από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διαμαντιών στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα διαμάντια συνιστούν τη βασικότερη πηγή εσόδων της, αντιπροσωπεύοντας το 30% του ΑΕΠ της και το 80% των εξαγωγών της.

Πώς εντοπίστηκε το διαμάντι

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Lucara ανέφερε ότι η πέτρα ήταν «ένα από τα μεγαλύτερα ακατέργαστα διαμάντια που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ».

«Είμαστε εκστασιασμένοι με την ανακάλυψη αυτού του εκπληκτικού διαμαντιού 2.492 καρατίων» δήλωσε ο επικεφαλής της Lucara, William Lamb.

Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ποιότητα του πολύτιμου λίθου ή την αξία του.

Το διαμάντι εντοπίστηκε με τη χρήση ακτίνων Χ Mega Diamond Recovery της Lucara, είπε ο κ. Lamb.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από το 2017 για την ανίχνευση και τη διατήρηση διαμαντιών υψηλής αξίας, έτσι ώστε να μη σπάνε κατά τις διαδικασίες σύνθλιψης του μεταλλεύματος, σύμφωνα με το BBC.

Η Lucara κατέχει το 100% του ορυχείου στο Karowe. Η κυβέρνηση της Μποτσουάνας πρότεινε νόμο με τον οποίο ζητά από τις εταιρείες, αφού λάβουν άδεια εξόρυξης, να πουλούν μερίδιο 24% σε τοπικές εταιρείες, εάν η κυβέρνηση δεν ασκεί το δικαίωμά της να γίνει μέτοχος.

Όπως επισημαίνει η Lucara στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε, τα έσοδα από τα διαμάντια προσφέρουν στην Μποτσουάνα «σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη», χρηματοδοτώντας «απαραίτητους τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία», όπως και τις υποδομές αυτής της χώρας των 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.