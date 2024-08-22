Λογαριασμός
Πέθανε ο Sphen, ο διάσημος ομοφυλόφιλος πιγκουίνος - Θλίψη στο ενυδρείο Sea Life στο Σίδνεϋ - Βίντεο

Ο Σφεν πέθανε σε ηλικία 11 ετών, αφήνοντας μόνο τον αγαπημένο σύντροφό του, πιγκουίνο Μάτζικ 

Sphen και ο Magic

Μεγάλη θλίψη επικρατεί στο ενυδρείο Sea Life στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα των εργαζομένων και του κοινού, ο πιγκουίνος γκεντού  Sphen (Σφεν), πέθανε σε ηλικία 12 ετών, αφήνοντας μόνο τον αγαπημένο σύντροφό του, πιγκουίνο Magic (Μάτζικ).

Ο Σφεν - που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ισότητας και έμπνευσης - πέθανε από φυσικά αίτια λίγες ημέρες πριν τα 12α γενέθλιά του, όπως επιβεβαίωσε το ενυδρείο.

Οι πιγκουίνοι gentoo ζουν κατά μέσο όρο από 12 έως 13 χρόνια και είναι διάσημοι ρομαντικοί μονογαμιστές.

Η υγεία του ηλικιωμένου πιγκουίνου είχε επιδεινωθεί τις προηγούμενες ημέρες και η κτηνιατρική ομάδα του ενυδρείου πήρε τη δύσκολη απόφαση νωρίτερα αυτό το μήνα να κάνει ευθανασία στον Sphen, για να σταματήσει τον πόνο και την ταλαιπωρία του.

Ο Sphen και ο Magic ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι το 2018 και έκτοτε ήταν αχώριστοι – μάλιστα υιοθέτησαν και ανέθρεψαν δύο μικρά πιγκουινάκια. 

Το προσωπικό του ενυδρείου μετέφερε τον Magic, 8 ετών, για να δει τη σορό του Σφεν και να μπορέσει να καταλάβει και να αποδεχτεί ότι ο σύντροφός του δεν θα επιστρέψει.

Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές.

«Ο Μάτζικ άρχισε αμέσως να τραγουδά και τον ακολούθησε όλη η αποικία πιγκουίνων» είπε στο BBC μέλος του προσωπικού. 

Πλέον, όλη η ομάδα εστιάζει τώρα στον Μάτζικ, ο οποίος «σύντομα θα προετοιμαστεί για την πρώτη του αναπαραγωγική περίοδο χωρίς τον Σφέν», είπε ο Richard Dilly , διευθυντής του ενυδρείου. 

