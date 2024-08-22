Μεγάλη θλίψη επικρατεί στο ενυδρείο Sea Life στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα των εργαζομένων και του κοινού, ο πιγκουίνος γκεντού Sphen (Σφεν), πέθανε σε ηλικία 12 ετών, αφήνοντας μόνο τον αγαπημένο σύντροφό του, πιγκουίνο Magic (Μάτζικ).

Ο Σφεν - που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ισότητας και έμπνευσης - πέθανε από φυσικά αίτια λίγες ημέρες πριν τα 12α γενέθλιά του, όπως επιβεβαίωσε το ενυδρείο.

Sphen, one half of the world-famous gay penguin couple, has died https://t.co/w6ZnEd6jWa pic.twitter.com/GrNevTyIkF — The Independent (@Independent) August 22, 2024

Οι πιγκουίνοι gentoo ζουν κατά μέσο όρο από 12 έως 13 χρόνια και είναι διάσημοι ρομαντικοί μονογαμιστές.

Η υγεία του ηλικιωμένου πιγκουίνου είχε επιδεινωθεί τις προηγούμενες ημέρες και η κτηνιατρική ομάδα του ενυδρείου πήρε τη δύσκολη απόφαση νωρίτερα αυτό το μήνα να κάνει ευθανασία στον Sphen, για να σταματήσει τον πόνο και την ταλαιπωρία του.

Ο Sphen και ο Magic ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι το 2018 και έκτοτε ήταν αχώριστοι – μάλιστα υιοθέτησαν και ανέθρεψαν δύο μικρά πιγκουινάκια.

Το προσωπικό του ενυδρείου μετέφερε τον Magic, 8 ετών, για να δει τη σορό του Σφεν και να μπορέσει να καταλάβει και να αποδεχτεί ότι ο σύντροφός του δεν θα επιστρέψει.

Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές.

«Ο Μάτζικ άρχισε αμέσως να τραγουδά και τον ακολούθησε όλη η αποικία πιγκουίνων» είπε στο BBC μέλος του προσωπικού.

Πλέον, όλη η ομάδα εστιάζει τώρα στον Μάτζικ, ο οποίος «σύντομα θα προετοιμαστεί για την πρώτη του αναπαραγωγική περίοδο χωρίς τον Σφέν», είπε ο Richard Dilly , διευθυντής του ενυδρείου.

