Η Αυστραλία ενέκρινε σήμερα τα σχέδια για τη δημιουργία γιγάντιου ηλιακού πάρκου στο βόρειο τμήμα της χώρας, ένα έργο με το οποίο θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ίδια, «τη μεγαλύτερη ζώνη ηλιακής ενέργειας στον κόσμο».

Το έργο αυτό, που είναι γνωστό με το όνομα SunCable, έκτασης 120.000 στρεμμάτων, θα βρίσκεται στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας, που λούζεται από τον ήλιο. Το κόστος του υπολογίζεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας και οικολόγου Μάικ Κάνον-Μπρουκς.

«Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζώνη ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, πράγμα που θα καταστήσει την Αυστραλία παγκοσμίως ηγέτιδα στην πράσινη ενέργεια», σημείωσε η Πλίμπερσεκ.

Το μεγαλεπήβολο project του SunCable

Η Αυστραλή υπουργός Περιβάλλοντος Τάνια Πλίμπερσεκ διευκρίνισε ότι το τεράστιο ηλιακό πάρκο θα παράγει επαρκή ενέργεια για την τροφοδοσία τριών εκατομμυρίων νοικοκυριών και θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, ηλιακούς συλλέκτες και μακροπρόθεσμα καλώδιο που θα συνδέει την Αυστραλία με την Σιγκαπούρη.

Το ηλιακό αυτό πάρκο θα παρέχει τέσσερα γιγαβάτ ενέργειας την ώρα για εθνική χρήση. Άλλα δύο γιγαβάτ θα στέλνονται προς την Σιγκαπούρη, καλύπτοντας το 15% των αναγκών της χώρας αυτής.

Οι συλλέκτες του θα μπορούν εξάλλου να αποθηκεύουν έως και 40 γιγαβάτ.

Το ηλιακό πάρκο, που αναμένεται να αρχίσει να παράγει ενέργεια το 2030, θα επιτρέψει επίσης τη δημιουργία «14.300 θέσεων απασχόλησης στη βόρεια Αυστραλία», πρόσθεσε η υπουργός Περιβάλλοντος.

Το πράσινο φως της αυστραλιανής κυβέρνησης συνιστά «σημαντική στιγμή στην εξέλιξη του σχεδίου», δήλωσε παράλληλα ο γενικός διευθυντής του SunCable Australia Κάμερον Γκαρνσγουόρθι.

Ωστόσο για να δει το φως της μέρας θα χρειαστεί ακόμη να περάσει από πολλά στάδια. Θα πρέπει να εγκριθεί από σειρά φορέων, όπως η αρχή ρυθμιστικής αγοράς ενέργειας της Σιγκαπούρης, η ινδονησιακή κυβέρνηση και κοινότητες αυτοχθόνων της Αυστραλίας.

«Το SunCable θα εστιάσει τώρα τις προσπάθειές του στο επόμενο στάδιο του σχεδιασμού για να προχωρήσει το σχέδιο αυτό προς μια οριστική απόφαση επένδυσης που προβλέπεται για το 2027», σημείωσε ο Γκαρνσγουόρθι.

Το ηλιακό αυτό πάρκο αποτελεί ξεκάθαρα ένα στάδιο κλειδί για να καταστεί η Αυστραλία «δύναμη καθαρής ενέργειας», υπογράμμισε παράλληλα η γενική διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Climate Council Αμάντα Μακένζι.

Έργα αυτού του είδους είναι απαραίτητα για να «παρέχεται προσιτή ενέργεια και να μειωθεί η κλιματική ρύπανση», πρόσθεσε.

Ο Κεν Μπόλντουιν, διευθυντής ερευνητικού κέντρου του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου της Καμπέρα, δήλωσε σχετικά με το έργο αυτό ότι συνιστά «παγκόσμια πρωτιά» όσον αφορά την εξαγωγή ενέργειας ηλιακής και αιολικής προέλευσης.

Η Καμπέρα θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσει τον δρόμο αυτό, αν η χώρα θέλει να επιτύχει τον στόχο της για μηδενικές εκπομπές ως το 2050.

Η Αυστραλία «επένδυσε μαζικά στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια τα πέντε τελευταία χρόνια, αλλά οφείλει να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει αυτήν την επένδυση» για να επιτύχει τον στόχο της, σημείωσε ο Μπόλντουιν.

Τον Μάιο η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι προβλέπει να καταφεύγει στη χρήση φυσικού αερίου και πέραν του 2050, σημειώνοντας ότι η εξάρτησή της από το ορυκτό αυτό καύσιμο δεν θα την εμποδίσει να επιτύχει τις μηδενικές εκπομπές εντός των προσεχών 30 ετών.

Η Αυστραλία είναι σήμερα ένας από τους βασικούς εξαγωγείς άνθρακα και φυσικού αερίου στον κόσμο, αλλά επίσης επηρεάζεται έντονα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (έντονη ζέστη, πλημμύρες και πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις).

Το 2022, το 32% της συνολικής παραγωγής ενέργειας στην Αυστραλία προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έναντι 47% από άνθρακα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

