Οι θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να διατρέχουν χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Το ψύχος προκαλεί περισσότερους θανάτους ανθρώπων στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη ζέστη και ορισμένοι υποστήριξαν ότι η κλιματική αλλαγή θα ωφελήσει την κοινωνία μειώνοντας αυτούς τους θανάτους. Ωστόσο, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Lancet Public Health, διαπίστωσε ότι μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη γήρανση του ευάλωτου σε υψηλές θερμοκρασίες πληθυσμού θα αυξάνει σταδιακά ο αριθμός των θυμάτων.

Η κλιματική αλλαγή

Εάν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά μέσον όρο 3 ή 4 βαθμούς Κελσίου, συμπέραναν οι ερευνητές, η αύξηση των θανάτων λόγω ζέστης θα ξεπεράσει κατά πολύ εκείνων από το κρύο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει «πρωτοφανείς προκλήσεις» στα δημόσια συστήματα υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

«Πολλοί περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αναμένονται καθώς το κλίμα θερμαίνεται και οι πληθυσμοί γερνούν, ενώ οι θάνατοι από το ψύχος μειώνονται ελάχιστα», δήλωσε ο David García-León από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Μέχρι και 129.000 θάνατοι ετησίως από τη ζέστη με μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3C

Από 44.000 κατά μέσον όρο θανάτους ετησίως στην Ευρώπη από τη ζέστη σήμερα, ο αριθμός τους μπορεί να εκτοξευτεί στις 129.000 με μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά τρεις βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Παράλληλα, ο ετήσιος αριθμός θανάτων από το ψύχος και τη ζέστη στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί από 407.000 ανθρώπους σήμερα σε 450.000 το 2100, ακόμη κι αν οι παγκόσμιοι ηγέτες επιτύχουν τον στόχο τους για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, σύμφωνα με τη μελέτη.

🌡️Heat caused over 47,000 deaths in europe in 2023, according to an #ISGlobal study published in @NatureMedicine.



The research team estimated that heat-related mortality would have been 80% higher without the adaptation observed during this century.



🔗https://t.co/K2euiQ5TN3 pic.twitter.com/XHhnnjZ6BA — ISGlobal (@ISGLOBALorg) August 12, 2024

Η έρευνα έρχεται τη στιγμή που καύσωνες σαρώνουν ολόκληρη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματά του αμφισβητούν τα επιχειρήματα από τους αρνητές του κλίματος ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι καλή για την κοινωνία επειδή λιγότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν από το ψύχος.

Ακόμη και στην Ευρώπη, την πιο δροσερή κατοικημένη ήπειρο, οι ζωές που χάνονται από την έντονη ζέστη θα αντισταθμίσουν αυτές που σώθηκαν από το πιο ήπιο ψύχος, διαπίστωσε η μελέτη. Χώρες σε όλη την Ασία, την Αφρική, την Ωκεανία και την Αμερική θυμίζουν «καμίνι» με ακόμη πιο θανατηφόρες θερμοκρασίες.

Correction: Yesterday, our Regional Director's statement said extreme heat kills an est. 175,000 people in the European Region every year.



To clarify, the figure refers to average annual deaths from heat, not just extreme heat.



Read: https://t.co/6v2EVZOn8w@BjornLomborg https://t.co/LjRvBNGPws — WHO/Europe (@WHO_Europe) August 2, 2024

«Αυτή η έρευνα είναι μια έντονη υπενθύμιση του αριθμού των ζωών που θέτουμε σε κίνδυνο εάν αποτύχουμε να δράσουμε αρκετά γρήγορα κατά της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Madeleine Thomson, επικεφαλής των κλιματικών επιπτώσεων και προσαρμογής της οργάνωσης έρευνας για την υγεία Wellcome που δεν μετείχε στην έρευνα.

Ο προβλεπόμενος τριπλασιασμός των θανάτων από τη ζέστη στην Ευρώπη «δεν είναι ολόκληρη η εικόνα», λέει η ίδια, παραπέμποντας σε μελέτης που συνδέουν τις ακραίες θερμοκρασίες με τις αποβολές κυοφορούμενων εμβρύων και με επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

«Και μετά υπάρχουν οι έμμεσες επιπτώσεις: Έχουμε ήδη δει πώς τα ακραία φαινόμενα καύσωνα μπορούν να καταστρέψουν καλλιέργειες, ζωτικής σημασίας υποδομές, να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές και να πλήξουν την οικονομία – όλα αυτά θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας».

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου

Οι ερευνητές μοντελοποίησαν δεδομένα σε 854 πόλεις για να εκτιμήσουν τους θανάτους από τις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο. Διαπίστωσαν ότι η ζέστη θα σκότωνε περισσότερους ανθρώπους σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, αλλά ότι το μεγαλύτερο βάρος θα έπεφτε στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, καθώς και μέρη της Γαλλίας.

Προβλέπουν ότι οι θάνατοι από δυσάρεστα υψηλές θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά 13,5% αν η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξηθεί κατά τρεις βαθμούς Κελσίου κι ότι τα περισσότερα θύματα θα είναι άνω των 85 ετών.

Ο Gary Konstantinoudis, επιδημιολόγος από το Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας του MRC, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, είπε ότι η μελέτη ήταν υψηλής ποιότητας και παρείχε πολύτιμες γνώσεις, αλλά προειδοποίησε ότι η πρόβλεψη θανάτων που σχετίζονται με τη θερμοκρασία ήταν περίπλοκη και θα περιέχει πάντα αμφιβολία.

Οι προτάσεις των επιστημόνων

Οι ερευνητές προτείνουν τις κυβερνήσεις να εξετάσουν πολιτικές για τη μείωση του αριθμού των θανάτων, όπως τις επενδύσεις σε νοσοκομεία, η δημιουργία σχεδίων δράσης και μόνωση κτιρίων. Τόνισαν ότι η προβλεπόμενη αύξηση των θανάτων οφείλεται σε αλλαγές στη πληθυσμιακή δομή και το κλίμα της Ευρώπης.

«Αν θέλουμε να αποφύγουμε να φτάσουμε στο χειρότερο σενάριο, είναι θεμελιώδες να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε δήλωσε η Elisa Gallo, επιδημιολόγος της ISGlobal, που μελέτησε τη θνησιμότητα λόγω της ζέστης στην Ευρώπη.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες προσαρμογής πρέπει να επικεντρωθούν σε περιοχές με υψηλή ανεργία, φτώχεια, διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές, μετανάστευση και γήρανση του πληθυσμού που είναι λιγότερο ικανές να προσαρμοστούν στις καταστροφές από την κλιματική αλλαγή και επίσης επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των θανάτων λόγω ζέστης.

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.