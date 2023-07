Βρετανία: Τουλάχιστον 55 μαυροδέλφινα εξόκειλαν σε ένα νησί της Σκωτίας και μόνο 10 επιβίωσαν

Τουλάχιστον 55 κητώδη εξόκειλαν σε μια παραλία στο νησί Λιούς και Χάρις της δυτικής Σκωτίας και τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν νεκρά, όπως ανέφεραν σήμερα Κυριακή οι διασώστες.

Σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση Δύτες για τη διάσωση της θαλάσσιας ζωής (BDMLR), μόνο δέκα από τα μαυροδέλφινα ζουν ακόμη.

Είναι άγνωστο για ποιον λόγο εξόκειλαν μαζικά αυτά τα θηλαστικά που ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών, συνήθως όμως μετακινούνται όλα μαζί σε κοπάδια.

Reckoned to be about 55 pilot whales stranded on Traigh Mhor at North Tolsta in the Isle of Lewis this morning. pic.twitter.com/yokwcnTQLO