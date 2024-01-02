Βρετανία: Το 2023 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα

To έτος 2023 ήταν, προσωρινά, η δεύτερη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στη Βρετανία, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), που επισημαίνει τον ολοένα και αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, επί των μέσων θερμοκρασιών που καταγράφονται στη χώρα.

Τα κύματα καύσωνα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, όπως και οι θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου που καταγράφηκαν τους 8 από τους 12 μήνες πέρυσι συνέβαλαν στο ρεκόρ, σύμφωνα με το Met Office.

«Η παρακολούθηση του κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφής. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καταγραφή της θερμοκρασίας στη Βρετανία μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας του Met Office Μάικ Κέντον.

Βάση των προσωρινών μετρήσεων για το 2023, η θερμοκρασία των 9,97 βαθμών Κελσίου ήταν ακριβώς κάτω από εκείνη του 2022 των 10,03 βαθμών Κελσίου και πάνω από τους 9,88 βαθμούς Κελσίου του 2014, επισημαίνει η μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας.

Πηγή: skai.gr

