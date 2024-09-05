Περισσότερες από χίλιες κοινότητες στη Βραζιλία βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της πολύ χαμηλής υγρασίας που συγκρίνεται με αυτή ερήμων όπως η Σαχάρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει ιστορικών διαστάσεων ξηρασία και διαδοχικές πυρκαγιές.

Οι ζώνες που πλήττονται βρίσκονται κυρίως στην κεντρική περιφέρεια της χώρας, ιδιαίτερα στην Μπραζίλια, και στο νοτιοανατολικό τμήμα της, στις πολύ πυκνοκατοικημένες πολιτείες του Σάο Πάολο και της Μίνας Ζεράις.

Το ποσοστό της υγρασίας είναι εκεί κάτω από 12%, δηλαδή κάτω από το όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Inmet.

Πρόκειται για μια «πολύ επικίνδυνη» κατάσταση, σύμφωνα μ' αυτό το δημόσιο οργανισμό, επειδή δημιουργεί «μεγάλο κίνδυνο να εκδηλωθούν δασικές πυρκαγιές», αλλά και «για την υγεία», καθώς οι κάτοικοι εκτίθενται σε «πνευμονικές ασθένειες» ή «πονοκεφάλους».

Σε δεκάδες κοινότητες, το ποσοστό υγρασίας έπεσε κάτω από το όριο του 10%, φθάνοντας ακόμα και στο 7%.

Πρόκειται για ένα επίπεδο «εξίσου χαμηλό» με το επίπεδο της υγρασίας στη Σαχάρα, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άνα Πάουλα Κούνια, ερευνήτρια στο Εθνική Κέντρο για την Παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών (Cemaden).

Σύμφωνα με την ίδια, η Βραζιλία βιώνει τη χειρότερη ξηρασία της «εδώ και τουλάχιστον 70 χρόνια», εξαιτίας «της συσσωρευμένης έλλειψης βροχοπτώσεων» από τα τέλη της περυσινής χρονιάς.

Η χώρα πλήττεται εδώ και μήνες από ένα κύμα μεγάλης έκτασης πυρκαγιών στην Αμαζονία (βόρεια), όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη, στο Παντανάλ (κεντροδυτικά) και πιο πρόσφατα στην πολιτεία του Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά).

Τεράστια σύννεφα καπνού προερχόμενα απ' αυτές τις πυρκαγιές έχουν καλύψει μεγάλες πόλεις όπως η πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου δεν έχει βρέξει εδώ και 130 ημέρες.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, σφοδρών ανέμων και χαμηλής υγρασίας δημιουργεί ένα «πλαίσιο πολύ ευνοϊκό για νέες φωτιές», προειδοποίησε η υπουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας Μαρίνα Σίλβα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μόνο δύο από τα 27 εδάφη που αποτελούν τη Βραζιλία «δεν πλήττονται σοβαρά από μεγάλες ελλείψεις ύδατος», δήλωσε.

Στη διάρκεια συνεδρίασης χθες, Τετάρτη, στη Γερουσία, η Μαρίνα Σίλβα προειδοποίησε ότι το Παντανάλ, ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος του κόσμου και καταφύγιο βιοποικιλότητας, μπορεί να έχει εξαφανισθεί «μέχρι το τέλος του αιώνα», αν η ξηρασία επιμείνει και αυτά τα κλιματικά φαινόμενα «γίνουν όλο και πιο σοβαρά και συχνά».

Η Βραζιλία αντιμετώπισε το Μάιο άλλη μια κλιματική κρίση, όταν μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο νότο της χώρας από πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε 180 ανθρώπους.

Η επιστημονική κοινότητα αποδίδει αυτά τα ακραία κλιματικά γεγονότα στο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο που συνδέεται με την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Στα τέλη του 2025, η Βραζιλία θα φιλοξενήσει στην πόλη Μπελέμ της Αμαζονίας την COP30, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

