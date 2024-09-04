Οικολογικό Συμπόσιο «ΓΗ: Ένας Βιώσιμος Πλανήτης για όλους – Κάλεσμα για Δράση – Η αλλαγή είναι εφικτή»

Το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η βιωσιμότητα και η αειφορία, θα τεθούν στο επίκεντρο του τριήμερου Οικολογικού Συμποσίου «ΓΗ: Ένας Βιώσιμος Πλανήτης για όλους – Κάλεσμα για Δράση – Η αλλαγή είναι εφικτή», που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο μεταξύ 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και την Περιφέρεια Κρήτης, στους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως (ανάμεσά τους και η Μονή Αρκαδίου), του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου (παράρτημα ΜΓΦΙ).

Περιλαμβάνει ομιλίες αξιόλογων προσωπικοτήτων από όλη τη χώρα, οι οποίοι πέραν των διαπιστώσεων, θα προτείνουν δράσεις, προκειμένου η κοινωνία των πολιτών να αφυπνιστεί και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την κλιματική κρίση και να αναλάβει δράση.

Μεταξύ των ομιλητών του Συμποσίου συγκαταλέγονται Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπρόσωποι της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας, εκπρόσωποι μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλοι, που θα ενώσουν τη φωνή τους και θα ανταλλάξουν ιδέες για την αντιμετώπιση και τις προκλήσεις που ενέχει η κλιματική αλλαγή.

Οι εργασίες του Συμποσίου θα πλαισιωθούν από εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, καθώς και με την προβολή ταινίας με την συναυλία της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας της όπερας Τζόυς ΝτιΝτονάτο, που έχει διακριθεί για την οικολογική της ευαισθητοποίηση.

Σημειώνεται επίσης ότι το Συμπόσιο εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, Μανουήλ, Αγγελή, Γεωργίου και Νικολάου (1824 - 2024).

Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Συμποσίου www.uoc.gr/earth_sustainableplanet/ ή να ανατρέξετε στο πρόγραμμα εδώ.

Πηγή: skai.gr

