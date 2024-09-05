Επιστήμονες από το Μπαγκλαντές κατέγραψαν για πρώτη φορά μία άνευ προηγουμένου μάχη μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο.

Ενας βιρμανικός πύθωνα μήκους 3,5 μέτρων κατάπιε ζωντανό έναν δικτυωτό πύθωνα - ο οποίος ζει στις ζούγκλες της Μαλαισίας και της Μιανμάρ. Το βάρος αυτού του πύθωνα μπορεί να φθάσει τα 120 κιλά.

Το πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψαν οι ερευνητές στο αγρόκτημα άγριας ζωής Akiz στο Chittagong.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν τον πύθωνα Βιρμανίας – ο οποίος φτάνει το μέγιστο τα 137 κιλά - να περιστρέφεται σφιχτά γύρω από το άλλο φίδι και να το καταπίνει από την ουρά του.

Μάλιστα, ο θηρευτής πύθωνας χρειάστηκε περίπου δύο ώρες για να καταβροχθίσει πλήρως το θήραμά του, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Reptiles and Amphibians.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη για την «επικράτηση» ενός από τα δύο ερπετά στη φάρμα, όπου υπήρχε πληθώρα φαγητού.

«Ήταν μια πραγματικά ασυνήθιστη κατάσταση να βρεθούν δύο πύθωνες στην ίδια περιοχή», δήλωσε στο Live Science ο συν-συγγραφέας της μελέτης Ashikur Rahman Shome, οικολόγος άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο της Ντάκα στο Μπαγκλαντές.

Οι πύθωνες της Βιρμανίας μπορούν να φτάσουν τα (5,8 μέτρα ενώ οι δικτυωτοί πύθωνες μπορούν να φτάσουν έως και τα 7,6 μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικτυωτός πύθωνας ήταν μεγαλύτερος από τον Βιρμανικό, αλλά δεν ελήφθη το ακριβές μήκος, είπε ο Shome.

Πηγή: skai.gr

