Βραζιλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 45 πόλεις λόγω των πυρκαγιών - 2 νεκροί

Η Βραζιλία βρίσκεται πλέον «σε πόλεμο εναντίον των πυρκαγιών και της εγκληματικότητας», δήλωσε χθες Κυριακή η υπουργός Περιβάλλοντος της τεράστιας χώρας της Λατινικής Αμερικής, η Μαρίνα Σίλβα, καθώς έχει κηρυχθεί πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 45 πόλεις στην πολιτεία Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά).

Έπειτα από συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης με παρόντα τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, η υπουργός τόνισε πως έχουν αρχίσει να διενεργούνται έρευνες από την ομοσπονδιακή αστυνομία για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών που σαρώνουν την περιοχή αυτή τις τελευταίες ημέρες.

«Η αστυνομία θα διενεργήσει έρευνα και η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλες τις πολιτείες για την κατάσβεση των πυρκαγιών», τόνισε κατόπιν ο Λούλα μέσω X.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σαν Πάουλου, ο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας, ο οποίος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 45 κοινότητες, έκανε γνωστό πως συνελήφθησαν δυο πρόσωπα που βαρύνουν υποψίες πως διέπραξαν εμπρησμούς.

Μια από τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι αυτή της Χιμπέιρου Πρέτου, πόλης 700.000 και πλέον κατοίκων, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, στην καρδιά μεγάλων αγροτικών εκτάσεων.

«Ξεμύτισα χθες βράδυ περί τις 19:00 και δυσκολευόμουν πολύ να αναπνεύσω. Ζω εδώ 32 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλους Χοντρίγκες, συνταξιούχος, 66 ετών.

«Φοβάμαι στ’ αλήθεια (...) Καθώς έχω ρινίτιδα, μένω κλεισμένη σπίτι μου», είπε από την πλευρά της η Ναζαρέ Λοουρέιρο ντος Σάντος, αισθητικός 71 ετών, κρατώντας ομπρέλα, καθώς οι βροχές αναμένουν πως βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες θα συνέβαλαν να αμβλυνθεί κάπως η βαρύτητα της κατάστασης.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές καθώς πλησίαζαν οι φλόγες, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη Χιμπέιρου Πρέτου βυθισμένη στο σκοτάδι χθες το απόγευμα, καλυμμένη από πυκνό στρώμα καπνού, ενώ φύσαγαν σφοδρές ριπές ανέμου.

Η κατάσταση παραπέμπει στην «Αποκάλυψη», με «πολύ αέρα, πολύ καπνό, δεν βλέπουμε τίποτα και είναι μόνο 17:00», λέει ένας από τους πολίτες που τράβηξαν βίντεο, φορώντας μάσκα για να προστατευτεί, με τα μάτια μισόκλειστα εξαιτίας του καπνού.

Δυο εργαζόμενοι σε εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στην Ουρουπές, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, δίνοντας μάχη με πυρκαγιά.

Πτήσεις ακυρώθηκαν και δρόμοι κόπηκαν στη μέση εξαιτίας των πυρκαγιών, ενώ έχουν καταστραφεί καλλιέργειες και έχουν σκοτωθεί πολλά εκτρεφόμενα ζώα.

Σύμφωνα με τον δήμο της Σάντο Αντόνιου ντου Αρακουνγκουά, τουλάχιστον σαράντα βοοειδή απανθρακώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αγρόκτημα.

Ο κυβερνήτης Φρέιτας ανήγγειλε πως θα διατεθεί ποσό 10 εκατομμυρίων χεάις (περίπου 1,63 εκατ. ευρώ) για να βοηθηθούν αγρότες που έχασαν τις καλλιέργειές τους και κτηνοτρόφοι που έχασαν ζώα.

Αεροσκάφος KC-390 της Embraer, μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας της Βραζιλίας που έχει μετατραπεί σε πυροσβεστικό αεροσκάφος κι έχει δυνατότητα να μεταφέρει ως και 12.000 λίτρα νερού ή αφρού, έφθασε στη Χιμπέιρου Πρέτου τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Όμως, σύμφωνα με την υπουργό Σίλβα, δεν έχει μπορέσει ακόμη να επιχειρήσει, εξαιτίας της ποσότητας των καπνών. «Αυτό δίνει μια ιδέα για το μέγεθος του προβλήματος», στηλίτευσε.

Σύννεφα καπνού ήταν ορατά χθες σε πόλεις άλλων πολιτειών, ως ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπραζίλια (κεντροδυτικά).

Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από δορυφόρους του εθνικού ινστιτούτου διαστημικών ερευνών (INPE), η πολιτεία Σαν Πάουλου βιώνει τον χειρότερο Αύγουστο ως προς τις πυρκαγιές αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, το 1998, με 3.480 εστίες να έχουν εντοπιστεί μέχρι χθες. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από το σύνολο των εστιών φωτιάς την περασμένη χρονιά.

Η κυβέρνηση του Λούλα συνδέει την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. «Δεν μπορεί κανένας να συνεχίζει να αρνείται την κλιματική κρίση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές έξυπνα, με επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων από πλούσιες χώρες, που έχουν ήδη καταστρέψει τα δικά τους δάση. Δεν μπορεί ο παγκόσμιος Νότος να σηκώσει μόνος του αυτό το βάρος», ανέφερε ο βραζιλιάνος πρόεδρος χθες μέσω X.

Η εξάπλωση των πυρκαγιών ευνοείται από περίοδο εξαιρετικής ξηρασίας, στην πολιτεία Σαν Πάουλου και στην Αμαζόνας (βόρεια), όπου μαίνονται πυρκαγιές.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 48.674 εστίες φωτιάς στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη, αριθμός αυξημένος κατά 76% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.