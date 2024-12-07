Τσιάρας: Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν το μέλλον του

«Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν το μέλλον της πρωτογενούς τομέα, σε συνδυασμό με την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στον αγροτικό τομέα, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα: «Θερμοκήπιο και καινοτομία. Καλλιεργώντας, επενδύοντας στο μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης», που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,.

Ο κ.Τσιάρας επισήμανε ότι αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ειδικά των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποίες βρίσκονται στο πυρήνα των πολιτικών επιλογών του πρωθυπουργού. «Με δεδομένα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας στον συγκεκριμένο τομέα, ο πρωθυπουργός», όπως είπε ο κ. Τσιάρας, «προχώρησε, στη ΔΕΘ, στην εξαγγελία του προγράμματος στήριξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ύψους 600 εκατ. ευρώ, θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο και το στόχο του προγράμματος».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες που μπορούν να δώσουν έως και 10 φορές μεγαλύτερη παραγωγή στο καλλιεργούμενο προϊόν, προσφέροντας, ταυτόχρονα περισσότερη ασφάλεια, έναντι των φαινομένων της κλιματικής κρίσης, αλλά και περισσότερο εισόδημα, αφού το κόστος παραγωγής είναι μειωμένο.

Επικεντρώνοντας στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η ενίσχυση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και την ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας μας. Αναφέρθηκε δε στο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για οπωροκηπευτικά που παράγονται στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι ενώ το 2019 οι εξαγωγές έφταναν στα 2,2 δις ευρώ, το 2023 ανέβηκαν στα 3,2 δις ευρώ.

«Επιμένοντας στην παραγωγή ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, μπορούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό brand name και να κατακτήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες δίνουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας με αποτέλεσμα να στέκονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό», είπε.

Με βάση το προσχέδιο του προγράμματος που έχει ανακοινωθεί, χρηματοδοτούνται επενδύσεις αγροτών, συνεργατικών σχημάτων και επιχειρήσεων με αγροτικό ΑΦΜ, από 30.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Οι επενδύσεις θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 50%. Το 35% μπορεί να προέλθει από δανεισμό και το 15% από ίδια κεφάλαια. Σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και ο Έβρος που έχουν χτυπηθεί από φυσικές καταστροφές, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης, η επιδότηση θα φτάσει το 60%. «Πρόκειται για ένα ελκυστικό πρόγραμμα στήριξης μιας καλλιέργειας που αποτελεί το μέλλον της αγροτικής παραγωγής», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα πλεονεκτήματα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ιδιαίτερα απέναντι στην κλιματική κρίση και στην προστασία του περιβάλλοντος: «Η διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης απαιτεί σύγχρονες, αποτελεσματικές λύσεις που βασίζονται στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία» τόνισε.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης, ο Senior Director στην Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Χανιωτάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Δημ. Παππάς και ο κύριος Ερευνητής του Εργαστηρίου Αειφόρων Γεωργικών Κατασκευών και Ανανεώσιμων γεωργικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γιώργος Ντίνας.

Την εκδήλωση τίμησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, οι βουλευτές Φάνης Παππάς και Διαμαντής Γκολιδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κεφάλας και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Ανδρέας Δημητρίου.

