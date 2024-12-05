Μνημόνιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς

Μνημόνιο συναντίληψης για την προστασία των ζώων συντροφιάς υπέγραψαν σε ειδική τελετή, οι υπουργοί Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο ειδικός γραμματέας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαος Χρυσάκης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη από το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε πως το φαινόμενο της ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης των ζώων είναι συνεχώς αυξανόμενο και συσχετίζεται με άλλες μορφές βίας και εγκληματικότητας, οπότε καθίσταται επιτακτική η συντονισμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ και της ειδικής γραμματείας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των κοινών δράσεων για την προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς, την προαγωγή της φιλοζωίας και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η ΕΛΑΣ στα ζητήματα προστασίας των ζώων.

Από την πλευρά του, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως η υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης αποτελεί υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προστασία των ζώων, στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόσθεσε επίσης, πως αποτελεί προτεραιότητα η ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων ανά περιοχή, που θα οριστούν από κοινού, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε η δραστηριότητα της ΕΛ.ΑΣ να αποκτήσει βάθος, θεσμικότητα και ετοιμότητα, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ακολούθως, ο ειδικός γραμματέας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, παρουσίασε τους 10 άξονες των κοινών στρατηγικών δράσεων που θα αναπτύξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων, στη βάση, όπως είπε, της ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι η αστυνομία είναι ο κατεξοχήν εφαρμοστικός φορέας της έννομης τάξης και της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ατζέντα των δράσεων κατατείνει περαιτέρω προς την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης του γνωστικού πεδίου των μάχιμων αστυνομικών.

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, με τη σειρά του αναφέρθηκε στη σημασία της ήδη καλής συνεργασίας των δύο φορέων και τόνισε ότι οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου κοινωνικής αστυνόμευσης, δρουν με ευαισθησία για την προστασία των ζώων και θα ενσωματώσουν στις δράσεις τους, τις προτάσεις εκείνες που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο και μπορούν να υλοποιηθούν για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης, θα ισχύσει για δύο χρόνια με τη δυνατότητα της ανανέωσης και της επικαιροποίησης των δράσεων.

Σύμφωνα με αυτό, οι κοινές δράσεις έχουν ως κύριο στόχο:

* τη μείωση των περιστατικών ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης των ζώων

* την πρόληψη και αποτροπή τέλεσης των συναφών εγκλημάτων

* τη διενέργεια εστιασμένων προληπτικών/ δειγματοληπτικών ελέγχων ζώων συντροφιάς

* την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή λειτουργία του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς

* την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία και καλή μεταχείριση των ζώων συντροφιάς

* την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα διασφάλισης των δικαιωμάτων των ζώων.



