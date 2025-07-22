Το πρώτο «ζωντανό φέρετρο» στον κόσμο, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά και αποικοδόμηση στο έδαφος 45 ημέρες μετά την ταφή, κατασκεύασε μία δανέζικη εταιρία.

Η Loop Biotech έφτιαξε το «Ζωντανό Κουκούλι» από τοπικά είδη μανιταριών και ανακυκλωμένες ίνες κάνναβης, σκοπεύοντας να προσελκύσει τους οικολόγους και τους φυσιολάτρες που θέλουν να μείνουν πιστοί στις πεποιθήσεις τους μέχρι το τέλος.

Το απόλυτα οικολογικό και «ντιζαϊνάτο» φέρετρο εσωτερικά είναι επενδυμένο με ένα μαλακό στρώμα κάνναβης και ένα μαξιλάρι από βρύα, με την επιλογή «αναβάθμισης» σε ένα στρώμα από μαλλί ή μαλακό βαμβάκι.

Το ίδιο το φέρετρο ζυγίζει 30 κιλά και έχει χωρητικότητα έως 200 κιλά, με έξι ενσωματωμένες λαβές για εύκολη μεταφορά.

«Γίνετε μέρος του μαγευτικού κύκλου ζωής της φύσης και εμπλουτίστε τη γη με το πρώτο ζωντανό φέρετρο στον κόσμο», αναφέρει η ιστοσελίδα της Loop Biotech.

Η εταιρεία αναφέρει ότι τα παραδοσιακά ξύλινα φέρετρα «όχι μόνο απαιτούν δεκαετίες για να αναπτυχθούν τα δέντρα, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τον τεμαχισμό, την εισαγωγή και την επεξεργασία τους».

Το «Ζωντανό Κουκούλι», ωστόσο, μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως σε επτά ημέρες χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες, εξαλείφοντας την περιττή μεταφορά και την ανάγκη για επιπλέον χρώμα, κόλλα, βερνίκι ή βίδες.

Σύμφωνα με την Dailymail, μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει πουλήσει περίπου 2.500 φέρετρα στην Ευρώπη - κυρίως στην Ολλανδία - αλλά το «Κουκούλι» τους είναι επίσης διαθέσιμα για αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, μία γυναίκα από το Μέιν έθαψε τον πατέρα της στο κτήμα τους, ο πρώτος νεκρός που ετάφη έτσι οικολογικά στις ΗΠΑ.

Ο πατέρας της Marsya Ancker συνήθιζε πάντα να της λέει ότι ήθελε να ταφεί γυμνός, κάτω από ένα δέντρο στο δάσος.

Όταν απεβίωσε τον Ιούνιο, η πρώτη της κλήση ήταν στην Loop Biotech. Έθαψε τον πατέρα της μέσα σε ένα «Ζωντανό Κουκούλι» - σε ένα ξέφωτο δάσους στην ιδιοκτησία τους, στο Μέιν.

ΥΓ: Το φέρετρο, το οποίο κοστίζει περίπου 3.000 λίρες Αγγλίας (σχεδόν 3.500 ευρώ), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αποτεφρώσεις.

Πηγή: skai.gr

