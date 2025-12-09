Η χρονιά που τελειώνει οδεύει να ισοφαρίσει το 2023 και να γίνει η δεύτερη πιο ζεστή που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.
Το παρατηρητήριο αναφέρει ότι ο Νοέμβριος του 2025 ήταν «ο τρίτος θερμότερος Νοέμβριος σε παγκόσμια κλίμακα» που έχει καταγραφτεί.
«Το 2025 είναι πρακτικά σίγουρο ότι θα καταλήξει να είναι η δεύτερη ή η τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφτεί πιθανόν ισοφαρίζοντας το 2023», εξηγεί η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) του Κοπέρνικου στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιεί.
Η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν κατά 0,6° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο της περιόδου 1991-2020 τους πρώτους ένδεκα μήνες του έτους, σύμφωνα με τις μετρήσεις της υπηρεσίας.
