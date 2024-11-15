Τα χταπόδια είναι το πιο πιθανό να κυριαρχήσουν στον κόσμο μετά τον άνθρωπο, λένε οι επιστήμονες.

Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον κόσμο ισχυρίζονται ότι τα οκτάποδα πλάσματα ετοιμάζονται να γίνουν η κυρίαρχη δύναμη στη Γη, εάν η ανθρωπότητα πεθάνει.

Σε περίπτωση εξάλειψης της ανθρωπότητας, είτε μέσω πολέμων είτε λόγω κλιματικής αλλαγής, τα θαλάσσια ασπόνδυλα λέγεται ότι διαθέτουν τα «σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα», για να εξελιχθούν στο επόμενο είδος που δύναται δημιουργήσει πολιτισμό.

Ο καθηγητής Tim Coulson του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δήλωσε ότι «η επιδεξιότητα, η περιέργεια, η ικανότητά τους να επικοινωνούν μεταξύ τους και η υπέρτατη ευφυΐα», σημαίνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολύπλοκα εργαλεία για να χτίσουν έναν τεράστιο πολιτισμό που μοιάζει με την Ατλαντίδα κάτω από το νερό.

Και παρόλο που το χταπόδι είναι «απίθανο» να εξελιχθεί σε ζώο ξηράς, ήταν αρκετά έξυπνο ώστε να «παρατείνει» το χρόνο του έξω από το νερό, προκειμένου να αναπτύξει νέες μεθόδους κυνηγιού, ισχυρίστηκε ο Tim Coulson.

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά - που από καιρό πιστεύεται ότι είναι ο διάδοχος των ανθρώπων - θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις και επίσης θα εξαφανιστούν, είπε.

Ο καθηγητής είπε ότι τα αρπακτικά - τα οποία μπορούν να αναπνέουν για 30 λεπτά έξω από το νερό - θα μπορούσαν, για εκατομμύρια χρόνια, να αναπτύξουν τις δικές τους μεθόδους κυνηγιού στη στεριά με τον ίδιο τρόπο που έκαναν οι άνθρωποι στη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

